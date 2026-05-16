Premier Lig - Premier Lig Old Trafford

Manchester United - Nottingham Forest yayını: TV kanalı ve çevrimiçi canlı yayınlar

Takım haberleri ve kadrolar

Manchester United'da Ugarte, Sesko, Casemiro ve De Ligt sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almıyor. Cezalı oyuncu bulunmuyor. United'ın beklenen kadrosunda kalede Lammens, savunmada Martinez, Shaw, Maguire ve Mazraoui, orta sahada ise Diallo, Mainoo ve Mount yer alıyor. Forvette ise Cunha, Fernandes ve Zirkzee'nin forma giymesi bekleniyor.

Forest, oldukça zayıflamış bir kadroyla deplasmana çıkıyor. Hudson-Odoi, Boly, Abbott, Gibbs-White, Aina, Ndoye, Sangare, Murillo, John Victor ve Savona sakatlık nedeniyle kadroda yer almıyor. Konuk takımın beklenen kadrosunda kalede Sels, savunmada Milenkovic, Cunha, Morato ve Williams, orta sahada ise Dominguez ve Jesus yer alıyor. Netz, Anderson, Bakwa ve Awoniyi kadroyu tamamlıyor. Maç yaklaştıkça güncellemeler eklenecektir.

Son dönemdeki form durumu

Manchester United, inişli çıkışlı ancak genel olarak olumlu bir dönem geçirdi. Takım, son beş lig maçından üçünü kazandı; bu galibiyetlerin en önemlisi, Liverpool’a karşı alınan 3-2’lik zaferdi. Chelsea de kendi sahasında 1-0’lık skorla mağlup edildi. Bu serideki tek lig yenilgisi, Leeds United'a karşı 2-1'lik mağlubiyetti. En son maç, Sunderland karşısında golsüz berabere sonuçlandı.

Nottingham Forest ise karışık bir tablo sergiliyor. Takım son beş maçın ikisini kazandı; bunlara Chelsea'ye karşı alınan 3-1'lik etkileyici deplasman galibiyeti ve Sunderland'a karşı 5-0'lık galibiyet de dahil. Yine de Forest, Avrupa Ligi'nde Aston Villa'ya karşı 4-0'lık ağır bir yenilgi aldı ve en son maç olan Newcastle United deplasmanı 1-1 berabere sonuçlandı. Avrupa kupaları, takımda açıkça izlerini bıraktı.

Karşılaşmalar

İki kulüp arasındaki en son karşılaşma, Kasım 2025'te City Ground'da 2-2 berabere sonuçlandı. Bundan önce, Nisan 2025'te Forest evinde 1-0 galip gelmişti. Aralık 2024'te Forest, Old Trafford'da United'ı 3-2 mağlup etmişti. Son beş karşılıklı maça bakıldığında, Forest, geleneksel bir derbi maçının istatistiklerinin öngördüğünden daha iyi bir performans sergilemiş ve her maçta birden fazla galibiyet ve gol kaydetmiştir.

Puan durumu

Premier Lig'de Manchester United üçüncü sırada yer alırken, Nottingham Forest on altıncı sırada bulunuyor. Bu sıralama farkı, maçın gidişatını özetliyor: United, itibarını korumak ve ligi iyi bir sıralamada bitirmek için oynarken, Forest ligde kalmak için canla başla mücadele ediyor.