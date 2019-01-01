Manchester United, Moussa Dembele için teklifini yaptı

Manchester United, Lyon’un 22 yaşındaki oyuncusu Moussa Dembele'yi transfer etmek için teklifte bulundu.

Premier Lig’de istediği gibi bir sezon geçiremeyen , ’un genç yıldız adaylarından Moussa Dembele için 40 milyon euroyu gözden çıkardı.

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altyapısında oynadığı yıllardan beri Dembele’yi takip eden kırmızı şeytanlar, kulüp temsilcisi Eric Cantona’nın da onay vermesiyle transferi tamamlamak için harekete geçti.

22 yaşındaki oyuncu için Old Trafford’da sahaya çıkmak etkileyici bir durum olsa da, İngiliz ekibin sezonu altıncı sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi biletini alamaması transferin içinde ufak pürüzlerden biri olarak görülüyor.

Jadon Sancho, Nicolas Pepe, Matthijs de Ligt ve Aaron Wan-Bissaka ile de ilgilenen Manchester United’da Paul Pogba, Alexis Sanchez, David de Gea ve Romelu Lukaku’nun geleceği belirsizliğini koruyor.

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