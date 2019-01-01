Manchester United - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Uluslararası Şampiyonlar Kupası maçında Manchester United ve Milan karşı karşıya geliyor.

Bu yıl 7.si düzenlenen Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda ve karşı karşıya geliyor.

Manchester United ilk iki maçında ve 'ı mağlup ederken Milan ise ve 'ya kaybetti.

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Manchester United - Milan maçı ne zaman?

3 Ağustos Cumartesi günü TSİ 19.30'da başlayacak karşılaşma, Cardiff'te bulunan Principality Stadı'nda oynanacak.

Manchester United - Milan maçı hangi kanalda?

Avrupa'nın iki köklü ekibini karşı karşıya getirecek müsabaka TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.