The Athletic'in çarşamba sabahı bildirdiğine göre Manchester United, Michael Carrick'in görevden alınması halinde Mauricio Pochettino'yu takımın başına getirmek için tüm imkânlarını seferber edecek. Arjantinli teknik direktörle kişisel şartlarda anlaşma sağlandı.

Carrick, bu sezondan bu yana Old Trafford'da kalıcı sözleşmeyle görev yapıyor. Geçen sezon kulübü geçici teknik direktör olarak Premier Lig'de etkileyici bir üçüncülüğe taşımıştı.

Bu sezon ise işler yolunda gitmiyor. Kulüp şu anda Premier Lig'de düşme hattının altında, 18. sırada. Şampiyonlar Ligi'nde ise 36 takım arasında 17. sırada yer alıyor.

Britanyalı teknik direktöre, Bournemouth karşısında kendi sahasında aldığı ağır 3-0'lık yenilginin ardından gidişatı değiştirmesi için üç maçlık süre tanınmıştı. Bu üç maçın ilkinde Chelsea'ye 2-0 yenildi.

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Ardından Manchester United, Şampiyonlar Ligi'nde AS Roma karşısında 0-2 geriye düşmesine rağmen maçı 3-2 kazandı. Carrick'in takımı geçen hafta sonu da Aston Villa karşısında iki kez geriden gelerek 4-4'lük beraberlik aldı.

Ancak bunlar kulüp yönetimi için yeterli değil. Carrick kısa süre içinde görevden alınacak ve yerine Pochettino geçecek. Arjantinli teknik direktörle kişisel şartlarda anlaşma sağlandı; şimdi yalnızca ABD millî takımındaki görevinden ayrılması gerekiyor.

Bu, Manchester ekibi için yalnızca bir formalite olacak. Pochettino'nun ABD Futbol Federasyonu ile 2030 yılının ortasına kadar sözleşmesi bulunuyor ancak yaklaşık dokuz milyon euroluk bir serbest kalma maddesi var.

Espanyol, Southampton, Tottenham Hotspur, Paris Saint-Germain ve Chelsea'nin eski teknik direktörü, Old Trafford'da çalışmayı çok istiyor. Hayatı boyunca kulübün taraftarı olduğu belirtiliyor.