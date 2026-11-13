Manchester United efsanesi Paul Scholes, kulübün yeni teknik direktörü olarak Mauricio Pochettino'ya destek verdi. Ancak Manchester United'ın Arjantinli teknik adamın en iyi dönemini kaçırmış olabileceğine dair süregelen endişesini de dile getirdi. Kulübün ülke içi müsabakalarda son 40 yılın en kötü başlangıcını yaptığı dönemde takımın başında bulunan Michael Carrick'in görevden alınmasının ardından Old Trafford'da yeni teknik direktör arayışı hız kazandı.

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Kötü başlangıcın ardından Carrick'in görevine son verildi

Carrick'in Manchester United teknik direktörlüğü perşembe günü aniden sona erdi. Geçen pazar Aston Villa ile oynanan ve 4-4 biten olaylı maçın ardından salı ve çarşamba günkü antrenmanları yönetmesine rağmen kulüp, eski orta saha oyuncusuyla yollarını ayırmaya karar verdi.

Carrick yönetimindeki United, bu sezon çıktığı 15 maçta yalnızca üç galibiyet aldı ve 1986'dan bu yana ligdeki en kötü sezon başlangıcını yaptı.

Old Trafford yönetiminin şimdi ABD Erkek Milli Takımı Teknik Direktörü Pochettino'ya yöneldiği bildiriliyor. Arjantinli teknik adam, Tottenham'ı 2019 Şampiyonlar Ligi finaline taşıdıktan sonra Paris Saint-Germain ile yerel kupalar kazanarak etkileyici bir özgeçmiş oluşturdu.

Scholes, Pochettino'nun en iyi döneminin geride kalmış olmasından endişeli

The Good, The Bad, and The Football podcast'inde konuşan Scholes, zamanlama konusunda çekinceleri olsa da eski Chelsea teknik direktörünün Manchester'da başarılı olabileceğine inanıyor.

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Scholes, "Manchester United gibi büyük bir futbol kulübünü yönetecek ağırlığa sahip olduğunu düşünüyorum. Tek küçük endişem, ona yönelmekte biraz geç kalmış olmaları" dedi.

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Eski İngiltere milli futbolcusu, Pochettino'nun geçmişteki başarılarına ilişkin çekincesini şöyle açıkladı:

"Mauricio Pochettino harika bir teknik direktör. Sadece onun en iyi yıllarından yararlanamayacağımıza dair küçük bir endişem var" diye ekledi. "Büyük başarıya yaklaşıp kupayı kazanamayan biri olarak ün yaptı. Çok fazla kupa kazanmamış olması, geçmişte Man Utd'ın ondan biraz uzak durmasına yol açmış olabilir. Şimdi ise tamamen farklı bir durumdalar."

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Carrick için acı gerçek

Ruben Amorim'in ocak ayında ayrılmasının ardından görevi üstlenip United'ı geçen sezon üçüncü sıraya taşıyan Carrick, iki yıllık sözleşme kazanmıştı. Ancak Scholes, eski takım arkadaşının Old Trafford'daki teknik direktörlük görevi için uzun vadede hiçbir zaman doğru tercih olmadığını öne sürdü.

Scholes, "Michael adına üzülmemek elde değil. Michael aptal değil. İlk 10 lig maçından yalnızca birini kazanmanın yeterli olmayacağını biliyor" dedi. "Geçici görev ona uygun görünüyordu. Michael'ın arkasında, Manchester United gibi bir kulübü yönetmek için gereken teknik direktörlük deneyimi hiçbir zaman yoktu."

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Anfield'da zorlu deplasman

Pochettino, United'ın millî aranın ardından gelecek pazar ezeli rakibi Liverpool'a konuk olacağı ilk maçında takımın başında olabilir.

54 yaşındaki teknik adam görevi üstlenirse eski orta saha oyuncusu Nicky Butt, kış transfer döneminde kadroda köklü değişiklikler yapılması gerekeceği uyarısında bulundu.

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Butt, "Kime güvenebileceğini, kime güvenemeyeceğini hızla belirlemeli ve güvenemeyeceklerini ocak ayında takımdan göndermeli. Gelecek sezona kadar bu kadroyla devam edemez" dedi. "Manchester United o kadar geride ki şu anda herhangi bir şey kazanmayı düşünmesine bile gerek yok."