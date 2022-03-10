Manchester United mı, Real Madrid mi, PSG mi? Pochettino önümüzdeki sezon hangi takımı çalıştıracak?

Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki Paris Saint-Germain-Real Madrid eşleşmesinin Mauricio Pochettino için ne kadar önemli olduğunu şuradan anlayabilirsiniz; oyuncularını hazırlamaya neredeyse bir ay önceden başlamıştı.

Arjantinli çalıştırıcı Danilo Pereira'ya; Parc des Princes'te ilk 11'de yer alacağını, Vinicius Junior'u marke etme ve sağ bek Achraf Hakimi'nin arkasını kontrol etme görevlerini vereceğini önceki hafta söylemişti.

Madrid için özel bir plan hazırlayan Pochettino'nun önceliği, oyuncularının topu önde kazanmaya odaklı kolektif bir pres futbol oynamasıydı.

Bu sistemde Marco Verratti'nin rolü çok kritikti. İtalyan oyuncu bu görevi kusursuz yerine getirdi.

Maçın sonucunu belirleyen isim Kylian Mbappe olsa da, maçın adamı hiç şüphesiz, Madrid'in Casemiro, Luka Modric ve Toni Kroos'tan oluşan efsane orta saha üçlüsünü gölgede bırakan Verratti'ydi.

Pochettino'nun PSG'si, aynı başarıyı Çarşamba günü Santiago Bernabeu'da da göstermek zorunda.

Arjantinlinin koltuğu buna bağlı.

Eğer Madrid'den turla dönemezlerse ilk ayakta oynadıkları iyi futbolun hiçbir önemi kalmayacak. GOAL, Pochettino ile sportif direktör Leonardo arasındaki ilişkinin neredeyse kırılma noktasına ulaştığını geçen ay bildirmişti.

Pochettino, Şampiyonlar Ligi'ni kazanamazsa büyük olasılıkla bu yaz, kontratının bitimine bir yıl kala Paris'ten ayrılacak.

Tansiyon geçen yaz, üst üste yapılan flaş transferlerin ardından Pochettino'nun bazı isimlerin elden çıkarılmasını istemesiyle başladı.

Ancak bu istek kabul görmedi ve Pochettino, elinde 30 kişilik şişkin bir kadro ve mutsuz oyuncularla baş başa kaldı.

Ocak ayında Tanguy Ndombele'nin transfer edilmesini istediğindeyse, Leonardo'dan kadroyu daraltmak istedikleri yönünde bir cevap aldı.

Ndombele kiralık olarak Lyon'a gitti. Orta sahasını güçlendirme imkanını kaçıran Pochettino ise kızgındı.

Öte yandan kulüp, Pochettino'nun elindeki oyuncularla daha fazlasını yapması gerektiğine inanıyor.

Takım Ligue 1'de ikinci sıradaki Nice'in 13 puan önünde lider, ama bazı maçlarda sergilenen performans tatmin edici olmaktan uzaktı.

PSG'nin Fransa Kupası son 16 turunda Nice'e penaltılarla 6-5 elendiği maçta sergilenen korkunç futbol, yönetimini endişelendirmişti.

Pochettino'nun üzerindeki baskı giderek arttı. Öyle ki, Kasım ayında Manchester United'dan gelecek teklifleri geri çevireceğini açıklayan kulüp, Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'ne veda edilmesi halinde onu kovmayı düşünüyor.

Peki Pochettino, PSG'den ayrılırsa yeni adresi neresi olacak?

Madrid uzun süredir onu radarda tutuyor, Tottenham'ı çalıştırdığı dönemde birkaç kez onu takımın başına getirmek istemişlerdi.

Ancak Carlo Ancelotti'nin yeri şu anda sağlam. Madrid, La Liga'da lider, üstelik Pochettino, Madrid teknik direktörlüğü için tek aday değil.

GOAL'ün edindiği bilgiye göre, Pochettino İngiltere'ye dönmeye sıcak bakıyor.

Tottenham başkanı Daniel Levy, daha sonra koltuğu Antonio Conte'ye devredecek olan Nuno Espirito Santo'yu göreve getirmeden önce, Pochettino'ya yönelmişti. Conte'nin ayrılması halinde Arjantinlinin ismi yine gündeme gelebilir.

Ama Pochettino için en ideal adres Old Trafford gibi gözüküyor.

Jose Mourinho'nun Aralık 2018'deki ayrılığı sonrasında Pochettino da seçenekler arasındaydı, ama United, geçici olarak takımı çalıştıran Ole Gunnar Solskjaer'le yola devam etmeyi seçmişti.

Fakat bu kez aynı hamleyi tekrarlama ihtimalleri düşük. Ralf Rangnick dönemi şu ana kadar pek parlak geçmedi. Üstelik Alman teknik adamın sezon sonunda danışmanlık rolüne geçmesi bekleniyor.

Pochettino, United efsanesi Sir Alex Ferguson'ın yanı sıra mevcut kadrodaki birçok oyuncunun da saygı duyduğu bir isim.

Örneğin, Marcus Rashford'ın Pochettino'nun gelişini hoş karşılayacağı konuşuluyor. Kylian Mbappe geçen yaz Real Madrid'e gitseydi, Pochettino'nun onun yerine getirmek istediği isim Rashford olacaktı.

United menajerliği için Pochettino'nun en önemli rakibi Ajax'ı çalıştıran Erik ten Hag.

Geçen ay Ed Woodward'ın yerine Richard Arnold'ın göreve gelmesiyle teknik direktör arayışına hız veren United'ın, Pochettino ile en azından görüşme yapması bekleniyor.

PSG, Bernabeu'da Şampiyonlar Ligi'ne veda ederse bu görüşme beklenenden daha erken gerçekleşebilir.

Bu makaleye Marc Mechenoua, Charlotte Duncker & Jorge Castro Picon katkıda bulunmuştur.

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