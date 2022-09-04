Manchester United menajeri Ten Hag, Ronaldo sorununu ele aldı: "Ben, onun hocasıyım"

Cristiano Ronaldo, Manchester United'ın sezon öncesi kampını kaçırmıştı.

Ronaldo bu sezon sadece bir kez ilk 11 başladı

Sezon öncesi hazırlık eksikliği bir sorun

Ten Hag fiziksel hazırlık konusunda endişeli

NE OLDU? Hollandalı, takımın son üç maçında ilk 11'in dışında bıraktıktan sonra yıldızını nasıl yönetmesi gerektiği hakkında konuştu. Ten Hag ayrıca 37 yaşındaki oyuncunun formu konusunda endişeleri olduğunu da itiraf etti.

NE DEDİLER?: "Arkadaş olacağım ve bazen öğretmeni olacağım. Duruma göre değişir. Hepimizin bildiği gibi sezon öncesi yoktu ve sezon öncesi kampı kaçıramazsınız" dedi. .

"Özellikle oynadığımız oyunda, oyun tarzında bu çok daha önemli. Geçen seneye göre başka bir tarzda oynuyoruz. Bu; taleplere, işbirliğine ve [oyuncuların] belirli pozisyonlarına, pozisyon içi ve dışı ve pozisyona göre değişir. Diğer konu ise fiziksel olarak hazır olmaması.

BÜYÜK RESİM: Ronaldo, takımdaki yerini kaybettikten sonra Ten Hag'ın planlarına geri dönmek için bir mücadeleyle karşı karşıya. Tecrübeli forvetin tek ilk 11'i Brentford'da 4-0'lık bir hezimette geldi eldi ve Kırmızı Şeytanlar, ilk 11'de Ronaldo olmadan üst üste son dört Premier Lig maçını kazandı.

3 fotoğrafta olayın hikayesi

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BİLİYOR MUSUN? Manchester United bu sezon Premier Lig'deki tüm takımlardan daha fazla sarı kart gördü. Kırmızı Şeytanlar, maç başına ortalama 3.4 kartla lig tarihindeki tek bir sezonda herhangi bir kulüp için en yüksek kart ortalamasını tutturmuş durumda.

MAN UTD İÇİN SONRA NE OLACAK? Manchester United, Pazar günü Old Trafford'da Premier Lig'in ilk liderleri Arsenal ile oynadıkları maçtan 3-1 galip ayrıldı.