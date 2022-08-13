Hollandalı hoca, Portekizli yıldızın Old Trafford'da kalacağını söyledi.

Erik ten Hag, Cristiano Ronaldo'nun artık Manchester United'da kalmak istediğini açıkladı. Portekizli efsane, bu yaz Şampiyonlar Ligi'nde oynamaya devam etmek için gözünü uzaklara dikmişti.

Ancak United'ın 37 yaşındaki oyuncuyu satmayı reddetmesi ve haftada 500 bin sterlin'den fazla maaşını karşılayabilecek kulüplerin olmaması, onun Old Trafford'da kalacağını gösteriyor.

Ten Hag, tüm belirtilerin Ronaldo'nun yerinde kaldığını gösterdiğini söylediği gibi, hafta sonu Brentford'a karşı oynayabileceğin de vurguladı.

Ten Hag, Ronaldo hakkında ne dedi?

Ronaldo'nun ayrılma kararlılığı sorulduğunda Ten Hag, şu yorumu yaptı:

"Bana söylediği bu değil.

"Planlarımızda olduğunu zaten söyledk. Onunla plan yapıyoruz, dolayısıyla onun etrafında da plan yapıyoruz.”

Ronaldo'ya şimdi ne olacak?

Ronaldo, kulübe duygusal dönüşünden bir yıldan az bir süre sonra gitmek istediği haberiyle United'ı sarstı.

Forvet, bu sezon kupa kazanmak ve aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'nde oynamaya devam etmek için ayrılmaya kararlıydı.

United her zaman onun satılık olmadığını savundu ve 12 ay daha opsiyonlu olan sözleşmesinin son yılını görmesinin beklendiğini açıkça belirtti.

Ten Hag, Ronaldo'nun antrenmandaki performansından etkilendi ve cumartesi günü onu Brentford'a karşı başlatabilir.

United menajeri şunları ekledi:

"Sahip olduğumuz oyuncularla ilgileniyorum ve onunla bu sezon için plan yapıyoruz. Onunla mutluyuz ve onu takıma sokmamız gerekiyor, bu yüzden ondan beklediğimiz işi yapabilmesi için doğru kondisyon seviyelerine gelmesi gerekiyor."

Ten Hag, Rashford hakkında ne dedi?

Ten Hag ayrıca Marcus Rashford'a, Paris Saint-Germain'e gitmeyi unutmasını söyledi.

"Onu sevdiğimi biliyor, onun burada olmasını istediğimi biliyor, bu yüzden ona bunu tekrar söyleyeceğim.

"Burada bulunduğum kısa sürede, sezon öncesinde neler yapabileceğini gösterdi.

"Ayrıca geçen hafta iki kez gol atabileceği pozisyona girdi. Takıma katkılarıyla doğru zamanda doğru yerdeydi ve gelecekte pozisyonları gollerle sonuçlandıracağını biliyorum ve buna inanıyorum."

Ten Hag transferler hakkında ne dedi?

United, 1 Eylül'de transfer dönemi kapanmadan önce hâlâ en az bir orta saha ve bir forvet getirmeye çalışıyor.

Juventus ile yaklaşık 15 milyon sterlin'lik bir ücret üzerinde anlaştıktan sonra Adrien Rabiot'a imza attırmaya çalışıyorlar.

PSV Eindhoven kanat oyuncusu Cody Gakpo, önlerndeki başka bir seçenek. Frenkie de Jong'u da artık Barça'dan almayı umuyorlar.

Ten Hag, anlaşmaların daha erken yapılmamasına rağmen yönetimle arasında herhangi bir sorun olmadığı konusunda ısrar ediyor.

“İyi iş birliği yapıyoruz ve bu beni tatmin ediyor. Oyuncuları daha erken almak daha iyiydi çünkü o zaman onları süreçte daha erken alırsınız.

"Şimdi orta saha ve hücum bölgesinde bir sakatlığımız olduğunda gördünüz, o zaman bir sorun oluşuyor. Bu açık.

"Tabii ki transfer pazarında gelişmeler var ama yine de katkı sağlayabilecek oyuncuları almamız gerekiyor. Katkı sağlamayan oyuncuları almamalıyız."