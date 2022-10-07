Manchester United Menajeri Ten Hag'dan oyuncularına: "Akıllı oynarken 'kötü adam' olun"

Sadece Nottingham Forest (24), bu sezon United'dan daha fazla sarı kart gördü.

United, Pazar günü Manchester City'ye 6-3 yenilerek bir hezimete uğradı ve galibiyet serisi son buldu.

"İğrenç biliyorum," dedi Ten Hag. "Kötü olanın ne olduğunu biliyorum. Bu konuda da ilerleyebileceğimizi düşünüyorum. Bazen biraz daha akıllı oynuyoruz."

Hollandalı menajer şunları ekledi: "Premier Lig'de sert oynandığını biliyordum ama neden bu kadar çok kart yediğimizi gerçekten merak ediyorum. Anlayamıyorum."

Çok kart görüyorlar

Sadece Nottingham Forest (24), bu sezon United'dan daha fazla sarı kart gördü.

Ten Hag, "Pazar günkü ilk kart, bunu gerçekten anlamıyorum. Sert oynamak istiyoruz, oyunu devam ettirmek istiyoruz," dedi.

"Sonra ikinci dakikada hemen bir kart. Bence bu bir düello, açık bir faul, ama sonra kart doğru mu? Ayrıca 'Tamam, bu gerekli mi' diye düşündüğüm birçok kart gördüm?

"Oyuncularıma da söylüyorum. Akıllı oynarken 'kötü adam' olun."

United, hafta sonu yaşadığı hayal kırıklığına, Perşembe günü Kıbrıs ekibi Omonia karşısında Avrupa Ligi'nde 3-2'lik bir galibiyetle karşılık verdi.

Ten Hag, takımından tutarlı bir performans ve yoğunluk seviyesi ararken, bu sonucun Pazar günkü Everton maçı için bir "ısınma" olmasını istediğini söyledi.