Ole Gunnar Solskjaer, Manchester United'da daha başarılı bir dönem geçirebilmek için takımdaki tecrübeli oyuncularla kriz görüşmeleri yaptı.

Norveçli menajer; takım kaptanı Harry Maguire, Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Luke Shaw, Victor Lindelof ve Nemanja Matic gibi kıdemli oyuncularla bir araya geldi.

Ne söylendi?

Daily Mail' in haberine göre 48 yaşındaki menajer, United için şu anda kötü giden sezonu nasıl tersine çevirebileceklerini ve son üç maçtaki taktiksel planını oyuncularıyla tartışmak istedi.

Liverpool ve Manchester City maçlarındaki hayâl kırıklığı oluşturan mağlubiyetler de dâhil olmak üzere 12 maçta 6 mağlubiyet alan Solskjaer, Premier Lig'de cumartesi günü oynayacakları Watford maçında takımını tekrar iyi bir konuma getirmeye çalışıyor.

United yöneticileri, millî ara sırasında tatilinin bir bölümünü Norveç'teki evinde geçiren Solskjaer'in görevden alınması çağrılarına direndi ve hocasını takımda tuttu. Chelsea ve Arsenal'a karşı çok önemli maçlara çıkacak olan Solskjaier'in United'da kalıp kalmayacağı hâlâ merak konusu.

Cumartesi günü Watford veya salı günü Şampiyonlar Ligi maçında Villarreal'e karşı alınacak bir mağlubiyet ateş altında olan Norveçli menajerin üzerinde şüphesiz ki daha fazla baskı oluşturacak.

Brendan Rodgers, United söylentilerinden rahatsız

Son haftalarda United'a gideceği konuşulan Leicester menajeri Brendan Rodgers ise transfer spekülasyonlarının kendi oyuncularını etkilediğini söylüyor.

Rodgers, bu hafta sonu Chelsea'ye ev sahipliği yapacak olan Leicester'ın tamamıyla Chelsea maçına odaklandığını belirtiyor ve ekliyor:

"United'a transfer olacağım hakkındaki iddialar taraftarlar ve oyuncularımın sinirini bozuyor.

"Ben Leicester City takımının menajeriyim ve burada olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Kendimi tamamen buraya adadım. Etraftaki diğer tüm seslere kulağımı tıkadım."

Öte yandan United oyuncusu Jesse Lingard'ın takımdan ayrılmak istediği ve ocak ayında yolların ayrılacağı belirtiliyor.

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