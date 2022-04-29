Manchester United menajeri Rangnick hakkında çıkan Avusturya iddialarını yalanlamadı

Manchester United'da geçici olarak takımın başında bulunan Ralf Rangnick, yeni sezonda kulüpte danışmanlık görevi yapacağı konusunda güvence verdi.

Ancak deneyimli çalıştırıcı, Avusturya milli takımının başına geçeceğine dair söylentiler sorulduğunda kesin bir dil kullanmaktan kaçındı.

Ne söyledi?

Manchester United'ın Premier Lig'de Chelsea'yle 1-1 berabere kaldığı maçın ardından Sky Sports'a konuşan Rangnick, menajerlik koltuğunu devrettikten sonra Old Trafford'da kalmayı sürdüreceğini vurguladı.

"Bu akşam Manchester United hakkında konuşalım. En önemli mesele bu."

"Danışmanlık görevini üstleneceğimi kesin olarak söyleyebilirim."

"Henüz Erik'le [ten Hag] konuşmadım. Ama işleri daha iyiye götürmek için yardım etmeye hazırım."

"Kasım ayında yaptığımız anlaşma bu şekildeydi. Başka bir takımda da çalışmam mümkün."

Ayda altı gün çalışacak

Rangnick, United'da üstleneceği danışmanlık rolü çerçevesinde her ay altı gün mesai verecek. Çalışma takviminin esnekliği, Alman teknik adamın bir milli takım çalıştırmasını mümkün kılıyor.

Ancak Rangnick'in iki işi bir arada yürütmesinin sağlıklı olmayacağını düşünenler de var. United'ın eski kaptanlarından Roy Keane, Sky Sports'ta yaptığı yorumda, "Rangnick sıkıntılı birkaç ay geçirdi. Temelli bir ayrılık iki taraf için de kötü fikir olmayabilir" düşüncesini dile getirdi.

Görevi Kasım ayında Ole Gunnar Solskjaer'den devralan Rangnick, takımın kötü performansı nedeniyle eleştiriliyor. Alman teknik adamın Cristiano Ronaldo başta olmak üzere kadrodaki birçok yıldızla sorun yaşadığı da öne sürülmüştü.

Manchester United ilk dörtten uzaklaştı

Thomas Tuchel yönetimindeki Chelsea karşısında bir puanla yetinen United, Premier Lig'in altıncı sırasında yer alıyor.

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılacak son takımı belirleyecek olan dördüncü basamakta şu anda Arsenal bulunuyor.

United iki maç fazlasına rağmen Arsenal'ın beş, Arsenal'ın hemen arkasındaki Tottenham'ın ise üç puan gerisinde.

Ligde üç maçtır kazanamayan Kırmızı Şeytanlar, Pazartesi günü evinde Brentford'ı ağırladıktan sonra Brighton deplasmanına gidecek.

United sezonun son maçını ise 22 Mayıs'ta Crystal Palace deplasmanında oynayacak.