Ralf Rangnick, Manchester United’ın geleceği başarılı bir şekilde yeniden inşa etmeyi umuyorsa kulüpte olmak isteyen ve takımla birlikte gelişmeye ve büyümeye hazır "aç oyuncular" peşinde koşması gerektiğini söyledi.

Alman hoca, Ole Gunnar Solskjaer'in yerine geçmesinden bu yana sezon sonuna kadar geçici olarak karışık bir görev süresi yönetti.

Kırmızı Şeytanlar, bu sezon da kupalardan yoksun bir sezon geçirmeye hazırlanıyor.

Ancak mevcut hocaları, yaz geldiğinde neyi hedefleyeceklerini ayrıntılı olarak açıkladı ve kafasında oluşturduğu planlamayı paylaştı.

Ne söylendi?

Rangnick, Sky Sports'a verdiği demeçte, "Bir şeylerin değiştirilmesi ve yaz aylarında bir şeylerin yeniden inşa edilmesi çok açık.

“Takım, gerçekten kendi kariyerlerini geliştirmek isteyen daha yetenekli, aç oyuncularla bir şeyler başarabilir.

“Çok fazla büyük isimlerle anlaşmamak lazım. Büyük isimleri umursamıyorum!

“Benim için rekabetçi olmak, aç olmak, bir kulübün transfer için en önemli nedendir.

“Ve her zaman buna inandım. Sadece büyük bir sözleşme yapmak mantıklı değil. Futbolcunun daha sonraki adımının ne olacağını da hesaplamak gerekiyor.

"Bu olduğunda, o zaman hangi kulüp olursa olsun oynamak için tamamen farklı bir motivasyon, istek ve ilham düzeyine sahip olursunuz.

“Yaz transfer döneminde ana hedefimiz bu olmalı” dedi.

Rangnick, Liverpool modelini takdir ediyor

Alman menajer, iddiasını kanıtlamak için, son beş yılda hedeflerini gerçekleştiren ve akıllı bir büyüme modeli sunan United'ın en büyük rakiplerinden Liverpool’u örnek gösterdi.

"Liverpool'a ve Jurgen Klopp’un son beş buçuk yılda yaptıklarına bakın.

“Klopp geldiğinde sezon başı olmasına rağmen, yine de Premier Lig'i yaklaşık 1,6 puan ortalamasıyla sekizinci sırada tamamladılar.

“Geldiği günden bugüne kadar olan kadroyu karşılaştırırsanız, neredeyse her transfer döneminde en iyi oyuncuları transfer ettiler.

“Yaptığı hamleler sonucunda Virgil van Dijk, Sadio Mane, Mo Salah gibi oyuncuları kazandılar.

“Bu da gösteriyor ki bu tip şeyleri yapmak mümkün. Ancak, hem kaliteye hem de transfer sürecine göre iyi bir zamanlama ayarlamak lazım.

“Ayrıca, mümkün olan en iyi menajere sahip olmanız gerekiyor."

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