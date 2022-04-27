Manchester United Menajeri Ralf Rangnick transferler hakkında konuştu: Hâlâ çekici bir kulübüz"

Manchester United patronu Ralf Rangnick, Şampiyonlar Ligi'nde yer alınamasa dahi kulübün hala transferler için çekici olduğunu düşünüyor.

Kırmızı Şeytanlar, gelecek sezon Avrupa rekabetinin alt kademelerinde yer alacak gibi görünüyor. İşler şu anki haliyle ligi ilk dörtte bitirme konumundan çok uzakta.

Ancak Chelsea ile sezonun kaderini belirleyecek başka bir karşılaşma öncesinde Rangnick, kulübün hala çekici bir takım olduğu konusunda ısrar ediyor. Bruno Fernandes'in son sözleşme yenilemesini ve Erik ten Hag'ın gelişini cazibelerinin temel göstergeleri olarak işaret ediyor.

Ne söylendi?

Rangnick, "Tabii ki önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynasaydık daha iyi olurdu ama bu diğer kulüpleri de etkiliyor, bu sadece Manchester United'ın sorunu değil" dedi.

"Bruno'nun kontratının yenilenmesi veya yeni menajerimiz..Bu durum gösteriyor ki hala çekici ve ilginç bir kulübüz.

Manchester United'ın yeniden en iyi kulüp olabilmesi için Erik'e ve kulüpteki herkese yardım etmeyi dört gözle bekliyorum."

Transfer durumu

Ten Hag muhtemelen bu yaz bir tür kadro revizyonu ile karşı karşıya kalacak, ancak kapının kime gösterilebileceği - ve kimin gruba katılacağı - henüz belli değil.

Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesinin bitmesine bir yıl kaldı, ancak Şampiyonlar Ligi futbolunun yokluğu Portekizli oyuncuyu ayrılığa zorlayabilir.

Bu arada Paul Pogba, Düşler Tiyatrosu'ndan uzaklaşmaya kararlı görünüyor. Ancak Donny van de Beek, Everton'dan geri çağrılabilir.

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