Manchester United Menajeri Ralf Rangnick: "Ronaldo'ya mutlu olup olmadığını sormadım"

Ralf Rangnick, Portekizli süperstar Cristiano Ronaldo'nun yoksun olduğunu öne süren haberleri görmezden geldi. Manchester United'ın geçici menajeri Ronaldo'nun mutlu hissedip hissetmediği konusunda sorgulamaya gerek olmadığını iddia etti.

Roanldo'nun Old Trafford'dan ayrılacağına dair haberler bir süredir gündemde yer aldı. Sözde bir sakatlanmanın ardından Manchester City derbisinin kadrosunda yer almaması bu söylentileri büyüttü.

Etihad Stadyumu'nda takım arkadaşlarını desteklemek yerine, Ronaldo sezon ortasında biraz dinlenmek ve rahatlamak için anavatanına gitti. Neden orada olduğu ve ne kadar süre kaldığına dair ciddi soruların sorulduğunu gördü.

Ronaldo oynayacak mı?

Cumartesi günü Tottenham maçı öncesinde Ronaldo'nun kondisyonunuyla ilgili kalça şikayeti bulunduğunu iddia eden Rangnick şunları söyledi:

"Dün antrenmana devam etti, dün bütün gün antrenman yaptı, takımın geri kalanı gibi iyi antrenman yaptı. Yarın müsait olacağını düşünüyorum."

Rangnick ile Ronaldo'nun arası nasıl?

Sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan Alman taktisyene, Ronaldo'nun 2021-22'de ilk dörde girmek için mücadele ettiği bir kulüpte hayal kırıklığına uğramış görünüp görünmediği üzerine soru soruldu.

Rangnick, "Bilmiyorum, ona mutlu olup olmadığını sormadım. Benim için tekrar formda olması önemli. Yarın hangi diziliş ve kadroyla oynayacağımızı göreceğiz."

Ronaldo'nun birçok soru üreten Portekiz gezisiyle ilgili şunları söyledi:

"Geriye bakmak mantıklı değil, her şeyi önceden gözden geçirmek hiç mantıklı değil. O ve Edi Cavani antrenmana geri döndüler ve yarın için müsaitler."

Ronaldo, 2021 yazında United'a dönerken iki yıllık bir sözleşme imzaladı ve bu sezon 30 maçta 15 gol attı.

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