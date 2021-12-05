Manchester United'ın yeni patronu Ralf Rangnick, takımının başında çıktığı ilk maçı kazandı. Premier Lig'deki diğer Alman menajerler Klopp ve Tuchel, Premier Lig'deki ilk maçlarından 3 puan alamamışlardı.

Rangnick, bu hafta başında Old Trafford'a adım attıktan sonra Premier Lig'deki ilk maçına Crystal Palace karşısında çıktı ve United, mücadelen 1-0 galibiyetle ayrıldı.

Fred'in golüyle Crystal Palace'ı mağlup eden Rangnick'in ekibi, haftayı 3 puanla kapattı.

Rangnick'in yaptığını ne Klopp ne de Tuchel başarabildi. Klopp, Liverpool'daki ilk maçında Tottenham'la berabere kalırken Tuchel ise Chelsea ile çıktığı ilk maçtan beraberlikle ayrılmıştı.

Ne söylendi?

Sezon sonuna kadar United'ın başında kalacak olan Rangnick, Old Trafford'daki ilk maçından galibiyetle ayrılarak Kırmızı Şeytanları geleceğe dönük heyecanlandırdı.

Maçtan sonra sevincini gizlemeyen Alman menajer, Premier Lig'deki ilk maçından galibiyetle ayrıldığı için oldukça mutlu göründü.

Rangnick, maçın ardından BBC Sport'a şu açıklamaları yaptı:

"Takımın performansından çok memnunum. Özellikle ilk yarım saat içerisinde çok baskılı oynadık ve rakip kalede olağanüstü işler yaptık.

"Maçın genelinde tüm kontrol oyuncularımın elindeydi. Savunmada ve hücumda çok başarılı bir maç çıkardık.

"İlk maçımda temiz bir sayfa açtığımız için çok mutluyum.

"Geliştirmemiz gereken şeyler var, ancak beklenenden çok daha iyi bir maç oynadık.

"Hep atak oynamaya çalıştık ve rakibimizi kalemizden uzak tuttuk. İleride iki forvet oyuncusuyla oynadık ve başarılı olduk.

"

Daha fazlası için: