Manchester United'ın geçici teknik direktörü Ralf Rangnick takımının 4-0'lık yenilgiyle ayrıldığı Liverpool deplasmanı sonrasında 10 yeni transfere ihtiyaç duyabileceklerini söyledi.

Oynadıkları futbolu ve alınan skoru utanç verici olarak nitelendiren Alman futbol adamı küçük düşürücü bir 90 dakikayı geride bıraktıklarını ve ders alacaklarını söyledi.

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Maçın ardından BBC'ye konuşan Rangnick zamana ihtiyaç duyduklarının altını çizdi:

"Oynadığımız oyunun hayal kırıklığı yarattığı ortada. İlk yarı yeterince iyi değil ve ikinci topları kazanamadık.

"Liverpool'un bizim altı yıl önümüzde olduğunu kabul etmeliyiz. Jürgen Klopp geldiğinde değişim de başladı ve sadece takımı değil hem kulübü hem de şehri farklı bir seviyeye çıkardılar. Bizim de önümüzdeki dönemde yapmamız gereken bu.

"Bu durumu analiz etmek zor değil. Belki 10 yeni oyuncuya ihtiyacımız var ve bu oyuncuları almadan önce nasıl oynamak istediğinize karar vermelisiniz"

Şampiyonlar Lig zora girdi

Premier Lig'de dördüncü sıradaki Tottenham'dan bir maç fazla oynamasına rağmen Londra ekibinin üç puan gerisinde yer alan United, Liverpool karşısında aldığı yenilgiyle Şampiyonlar Ligi'ne kalabilme umutlarını da zora soktu.

Ligde bu hafta deplasmanda Arsenal ile karşılaşacak olan Rangnick'in ekibi sonrasında sahasında Chelsea'yi konuk edecek.

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