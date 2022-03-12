Manchester United menajeri Ralf Rangnick, kulübün altyapısından yetişen forvet oyuncusu Marcus Rashford'u kaybetme olasılığı konusunda endişeli değil, ancak kararı futbolcusuna bırakıyor.

Son raporlar; İngiltere Milli Takımı'nda oynama süresi düşen ve bu konudan dolayı oldukça rahatsız olan İngiliz futbolcunun, yaz transfer döneminde Old Trafford'dan uzaklaşmayı düşündüğünü gösteriyor.

Alman menajer, Rashford'un hala mutlu olduğunu ve elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını söylese de takımdan ayrılmak istiyorsa bir süre beklemesi gerektiğini de vurguluyor.

Ne söylendi?

Rashford’un takımdan ayrılma söylentilerine yanıt olarak cuma günü gazetecilere verdiği demeçte Rangnick şunları söyledi:

"Dün ve daha önceki günlerde onunla konuştum, takımdan ayrılmasına yönelik bir şey konuşmadık.

"Profesyonel futboldaki 25 yıllık hayatımda medyada olup bitenleri çok fazla dikkate almamaya karar verdim.

“Bana ayrılmak konusunda hiçbir şey söylemedi. O hala bu kulüpte çok mutlu. Kulüp için yüksek bir seviyede oynamak istediğini ifade etti.

"Burada mutlu olmadığına dair bir şey söylemek isteseydi bana bunu belirtirdi. Ben bu konuda hiçbir şekilde endişelenmiyorum.

“Benim şu andaki tek endişem; Anthony Elanga ve Jadon gibi genç oyuncularımın performansını artırmaya yardımcı olmak.

“Tek düşündüğüm şey, genç oyuncularımı verimli hale getirmek ve onların yüksek bir seviyede futbol oynamasını sağlamak.”

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Rashford, Cristiano Ronaldo'nun takıma dahil olmasının ardından oyun süresinin azalmasıyla birlikte ciddi bir şekilde rahatsızlık yaşıyor.

Bu durumdan fazlasıyla etkilenen İngiliz futbolcu hakkında, her geçen gün takımdan ayrılacağı yönünde haberler yapılıyor.

Forvet, kulübünün son 11 Premier Lig maçından sadece ikisine 11’de başladı, ancak Rangnick, kendisine değerini kanıtlaması için bolca fırsat verildiğine inanıyor.

“Rashford yeteri kadar oynadı. Yeterli oyun süresine sahip olmadığını düşünmüyorum. Buraya geldiğimden beri 13-14 maçta görev aldı.

“Dün, bana bu konudan rahatsız olduğuna dair de bir şey söylemedi.

"Yani; Rashford çok istiyorsa takımdan yazın ayrılabilir.

"Şu anda transfer penceresi kapalı. Bu yüzden, yaza kadar beklemek zorunda.

“Onunla ilgili hiçbir sorunumuz yok. Ben, genel olarak her şeyin iyi bir şekilde sürdüğünü düşünüyorum.”

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