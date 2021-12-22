Manchester United menajeri Ralf Rangnick'i kızdıran Anthony Martial'e; İspanya yolu göründü

Anthony Martial, Manchester United menajeri Ralf Rangnick ile takımda daha fazla forma şansı bulmak için özel bir görüşme yaptı.

26 yaşındaki Fransız oyuncunun, bu sezon United'da yeteri kadar forma şansı bulamadığı için mutsuz olduğu ve takımdan ayrılmak istediği belirtiliyor.

Sevilla, Martial için sırada bekleyen takımlardan birisi olarak göze çarpıyor. İspanyol ekibinin, Fransız yıldızı takıma dahil etmek için şimdiden oyuncunun menajeri Philippe Lamboley görüştüğü vurgulanmıştı.

Lamboley, bu görüşmeyi doğrularcasına Martial’in United’dan ayrılmaya hevesli olduğunu açıkladı ve bu durum; Rangnick’i rahatsız etti.

Ne söylendi?

Daily Mail'de yer alan habere göre Martial'in menajeri Lamboley, oyuncusunun Sevilla’ya transfer olma ihtimali hakkında şu şekilde konuştu:

”Anthony ocak ayında kulüpten ayrılmak istiyor ve onun sadece oynaması gerekiyor. United’da kalmak istemiyor. Bu konuyu yakında kulüple konuşacağım.

“Oynayabileceği ve bir şeyler başaracağı yerde olmak istiyor. Ona, bu fırsatı sağlayacağım.”

Martial, dizindeki bir sakatlık nedeniyle United'ın Crystal Palace ve Norwich City ile oynadığı maçlarda forma giyemedi.

Böylece Fransız futbolcu, Rangnick ile yaptığı görüşmeden istediği sonucu alamadı.

Rangnick ise gazetecilere yaptığı açıklamada, hiçbir oyuncuyu United'da kalmaya ikna etmeye gerek görmediğini ve kadrosunun çok geniş olduğunu söyleyerek Martial'e mesaj yolladı.

Bunun üzerine Martial’in Sevilla’ya transfer olma ihtimali daha da güçlendi.

İspanyol ekibinin, Fransız futbolcuyu kadrosuna katmak için kendi standartlarının üzerinde bir teklif yapmaya hazırlandığı iddia ediliyor.

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