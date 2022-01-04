Manchester United menajeri Ralf Rangnick'e sistem eleştirisi: "Takımın kimliği yok"

1-0'lık yenilginin ardından İngiliz basınında Manchester United'a yönelik yoğun eleştiriler vardı. Eski futbolcu Jamie Redknapp'in hedefinde ise Ralf Rangnick yer aldı.

Maçın ilk yarısında silik bir görüntü çizen Manchester United, ikinci yarıda oyun olarak biraz toparlansa da Joao Moutinho'nun 82. dakikada attığı golle sahadan yenik ayrıldı.

Manchester United, Ralf Rangnick yönetiminde çıktığı altıncı maçta ilk yenilgisini aldı. Fakat bu altı maçta alınan üç galibiyetin ikisi düşme hattındaki Burnley ve Norwich karşısında geldi.

Redknapp ne söyledi?

Wolverhampton maçına 4-2-2-2 dizilişiyle başlayan Rangnick, ilk yarım saatin ardından üçlü savunmaya dönmüştü. Sky Sport'a konuşan Redknapp, Rangnick'in imzası haline gelen 4-2-2-2'nin United'da işlemediğini düşünüyor.

"Buraya meşhur 4-2-2-2 sistemini getirdi, ama bu sistem işlemiyor."

"Hangi sistemle oynadığınızın bir önemi yok. O sistem için doğru oyunculara sahip olmalısınız. Önce üçlü savunmaya döndü, sonra maçı 4-4-2'yle bitirdi. Bence doğaçlama takılıyor. Sahada bir futbol kimliği yoktu."

Redknapp'e göre; United'ın Wolverhampton karşısında sergilediği futbol, Ole Gunnar Solskjaer'in kovulmasına neden olan 4-1'lik Watford yenilgisine kıyasla daha kötüydü.

Geçmişte Liverpool ve Tottenham formalarıyla Premier Lig'de top koşturan Redknapp, United'ın orta sahayı kontrol etmekte yaşadığı güçlüğe vurgu yaptı.

"Manchester United, Watford maçıyla dibi görmüştü, ama taraftarlar o zaman 'en azından heyecan verici bir gelecek var' diyebiliyordu. Bugün sahada hiçbir şey yoktu. Oyunu hiç kontrol edemediler."

"Manchester City gibi takımları izlediğinizde orta sahayı kontrol ettiklerini görüyorsunuz. United bugün merkezde kontrol sahibi olamadı."

Klopp örneği

Redknapp, sezon sonuna kadar Rangnick'i takımın başına getiren United'ın uzun vade için doğru ismi bulması gerektiğine inanıyor.

"Liverpool'un Jürgen Klopp'u bulması 30 yıl sürdü. Manchester United kendi Klopp'unu bulmalı."

"Rahat davranan oyuncular görüyorum. Bunu yapamazsınız. Manchester City dünyanın en iyi takımı, çünkü herkesten fazla çalışıyorlar."

Redknapp, Rangnick'i Mason Greenwood ve Jadon Sancho'ya altından kalkamayacakları sorumluluklar yüklemekle suçluyor.

"Beş, on dakikanın ardından orta sahadaki problem gözüktü. Matic ve McTominay için üzüldüm, çünkü pas opsiyonlarına sahip değiller. Rangnick'in sisteminde topun kontrolünü asla ele geçiremiyorsunuz."

"Sancho ve Greenwood ile Leipzig'deki futbolunu oynatamaz. Sancho şu anda koşacak hali yokmuş gibi gözüküyor. Dar alanda başarılı, ama açık alanda kimseyi geçemiyor. United'da kanatta oynayan birinin hızlı olması gerek."

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