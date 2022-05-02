Ralf Rangnick, Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'daki geleceğiyle ilgili kararı yeni teknik direktör Erik ten Hag'ın ellerine bırakmaya hazır, ancak Kırmızı Şeytanlar’ın gelecek sezon iki veya üç yeni forvet oyuncusuna ihtiyacı olduğunu da kabul ediyor.

Old Trafford'daki Portekizli bir süperstar, 2021-22'de kolektif bir amaç için değeriyle ilgili sorularla karşı karşıya kaldı.

Ancak, hala tutarsız olan bir takım için 23 gol atmayı başardı.

Mevcut lig sona erdiğinde kazançlı bir sözleşmenin son yılından önce takımdan ayrılacağına dair öneriler var, fakat geçici patron Rangnick - bir yandan danışman olarak kalacak ve aynı zamanda Avusturya Milli Takımı’nın başına geçecek - Beş kez Ballon d'Or kazanan bir oyuncunun, 2022-23'te hala United oyuncusu olup olmayacağı konusunda isteksiz.

Cristiano Ronaldo, Manchester United'da kalacak mı?

Brentford ile Premier Lig karşılaşması öncesinde Sky Sports tarafından Rangnick'e Ronaldo'nun geleceği hakkında soru sorulduğunda, Alman taktisyen şöyle dedi:

"Bu soruyu Erik ten Hag'a sorun.

"Hala bu takımın hayati bir parçası olabileceğini gösterdi, ancak takımın daha fazla forvet oyuncusuna ihtiyacı olduğu açık.

"Önümüzdeki sezon iki ya da üç yeni forvet almamız lazım, bu çok açık."

Rangnick, Ten Hag ile konuştu mu?

Alman menajer, henüz Ronaldo'yu Ten Hag ile tartışmadı ve United'ın şimdiki ve gelecekteki başantrenörü arasında herhangi bir görüşme yapılmadı.

Ajax’ın şu anda menajeri olan Ten Hag ile konuşup konuşmadığı sorulan Rangnick, “Telefon numaramı aldığından oldukça eminim!

"Ajax ile oynayacak birkaç maçı daha var, burada oynayacağımız üç maçımız kaldı. Benimle ne zaman konuşmak ve fikir alışverişinde bulunmak isterse, bunu yapmaktan büyük bir mutluluk duyarım” dedi.

United; City ve Liverpool ile arasındaki farkı kapatabilecek mi?

Önümüzdeki haftalarda United tarafından transfer planlarının hazırlanması gerekiyor, başka bir transfer penceresi açıldığında iyi hamleler yapmaları oldukça önemli.

Liverpool ve Manchester City'nin nasıl transfer yapılması gerektiğini gösterdiği gibi, Kırmızı Şeytanlar'ın da transfer konusunda başarılı olması gerekiyor ve son yıllarda yapılan yatırımlar çok az getiri sağladı.

Ancak Rangnick, ezeli rakipler arasındaki farkın birçok insanın düşündüğünden daha erken kapatılabileceğine inanıyor.

Kırmızı Şeytanlar’ın mevcut hocası Rangnick şöyle konuştu: "Manchester City ve Liverpool'u düşünürseniz, her transfer penceresinde oyuncu aldılar.

"Takımı güçlendirdiler, sözleşme imzaladıkları ve dünyanın en iyi iki takımı haline geldikleri zaman o kadar popüler olmayan oyuncuları vardı.

“Birkaç hafta sonra Şampiyonlar Ligi finalinde oynarlarsa şaşırmam. Bu yüzden, bunu yapmak için üç veya dört yıl gerekmediğini anlayabiliriz."

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