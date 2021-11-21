Manchester United menajeri Ole Gunnar Solskjaer, Watford mağlubiyetinin ardından görevden alınacak

Ole Gunnar Solskjaer, Premier Lig'de aldığı bir başka mağlubiyetin ardından Manchester United'daki koltuğundan alınacak.

Kırmızı Şeytanlar'ın eş başkanı Joel Glazer ve yönetim kurulu başkan yardımcısı Ed Woodward, Cumartesi günü Watford'a 4-1 kaybetmelerinin ardından acil bir toplantı gerçekleştirdi ve Solskjaer'in görevinin ciddi şekilde tehdit altında olduğu ortaya çıktı.

Kriz görüşmeleri, Manchester United'ın son yedi Premier Lig maçındaki beşinci yenilgisinin ardından planlandı.

Ne biliyoruz?

Manchester United yönetim kurulu, Liverpool'a karşı alınan 5-0'lık mağlubiyetten sonra bile Solskjaer'i desteklemeye devam etmişti. Norveçli'nin yaklaşık üç yıldır inşa ettikleri proje için doğru kişi olduğuna inanılıyordu.

Manchester City'ye 2-0 mağlup olduktan sonra milli araya giren United menajerine görevinin tehdit altında olduğu söylenmedi. Ancak yönetim kurulu, bu sezon işleri tersine çevirmenin büyük bir iş olacağını biliyordu.

Cumartesi günü alınan yenilginin ardından Solskjaer'in görevine son verilmesi bekleniyor ve United'ın Salı günü Villareal'e karşı oynayacağı karşılaşmada takımın başında olmayacağı tahmin ediliyor.

Cumartesi akşamı yapılan acil durum toplantısında, Solskjaer'in görevden alınması durumunda kulüpte hangi çalışanların kalacağı görüşüldü. Ayrıca, Solskjaer'in olası ayrılığı nedeniyle tazminatı da tartışıldı.

Solskjaer ne dedi?

Solskjaer'e maç sonrası düzenlediği basın toplantısında, United'ı ileriye götürecek en iyi kişi olduğuna inanıp inanmadığı soruldu:

“Kendime her zaman inancım var, tabii ki şu anda bizim için zor bir an. Görüyorum ki, dışarıdaki herkese güvenebilirim. Çalışanlar harika. Ama sonuçlar kötü. Bunu tersine çevirebileceğimize inanıyorum.”

Oyuncuların tepkisi ne oldu?

Bruno Fernandes, Norveçli'yi istemeyen tepkilerden rahatsız olmuş gibi görünüyordu. Portekizli oyuncu kollarını sallayarak, taraftarların kötü sonuçlar için oyuncuları suçlamaları gerektiğini işaret etti.

Fernandes gibi David de Gea da maç sonrası röportajında, mağlubiyetten oyuncuların sorumlu olduğunu söyledi.