Manchester United Menajeri Ole Gunnar Solskjaer, ortalarda yok

Premier Lig'de bu sezon başında büyük beklentiler vadeden Manchester United, bir anda tepetaklak oldu.

Liverpool'dan Old Trafford'da beş yiyen Kırmızı Şeytanlar, Tottenham galibiyetiyle nefes alsa da yine evinde bu kez bir diğer büyük rakibi Manchester City'e 2-0 mağlup oldu.

Bu skor, Liverpool karşısındaki kadar küçük düşürücü olmasa da oyun olarak yine çok ezildiler ve taraftarlar bir şeylerin değişmesini bekliyor.

United'ın menajeri Ole Gunnar Solskjaer ise bu kaotik ortamda millî araya girilirken ilginç bir eylemde bulundu

Solskjaer ne yaptı?

Daily Mail'de yer alan habere göre Norveçli menajer, 2-0'lık Manchester City mağlubiyetinin ardından takıma bir hafta izin verdi.

Solskjaer, ardından millî takıma gitmeyen oyuncuları Carrington'da idmana çıkarmak yerine ailesiyle birlikte Norveç'e gitti.

Ole, özel jetiyle memleketi Kristiansund'a giderken eşi Silje, oğulları Noah ve Elijah ile Manchester havaalanında görüntülendi.

Millî takıma çağrılmayan Marcus Rashford, Jadon Sancho gibi oyuncular varken Ole'nin bu tavrı, şaşırtıcı bulundu.

Manchester United'ın formsuzluğu

Liverpool'a evinde 5-0 yenilerek tarihinin en hüsran dolu gecesini yaşayan United, ardından Tottenham'ı 3-0 yenip taraftarlarını umutlandırmıştı fakat bu çok uzun sürmedi.

Hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde Atalanta deplasmanında Cristiano Ronaldo'nun son dakika golüyle bir puanı kurtaran Kırmızı Şeytanlar, cumartesi günü ise Manchester City karşısında oyun anlamında çok fazla ezildi ve 2-0 kaybetti.

Solskjaer, Liverpool mağlubiyetinin ardından üçlü savunmayı tercih etti fakat Tottenham maçında işe yarayan yeni diziliş, diğer maçlarda pek fayda sağlamadı.

Paul Pogba için tedirgin bekleyiş

Vitor Pereira'nın yerine beş aday

Çağdaş Atan: İtalya'da Gian Piero Gasperini ile buluşacağım