Hollandalı menajer, şampiyonluk kutlamasında dans ederek eski günlere nazire yaptı.

NE OLDU? Üçlü, Newcastle'ı 2-0 yendikten sonra Wembley'de büyük bir sevinçle dans etmeye başladı.

Kırmızı Şeytanlar kazanılan zaferin ardından büyük bir sevinç yaşadı, çünkü 2017'den beri ilk kupalarını kazandılar.

Yapılan espri içerikli yorumlarda, Ten Hag için "Bundan sonra istifa etmelisin!" denildi.

BÜYÜK RESİM: Ten Hag, Antony ve Martinez; geçen sezon Ajax'ta Eredivisie'yi kazandıktan sonra yaptıkları dansın aynısını yaparak bunu bir totem haline getirdiler.

Hollandalı menajer, o yaz United teknik direktörlüğünü devraldı ve kısa bir süre sonra, altın çocuklarını Old Trafford'a getirdi.

UNITED İÇİN SIRADA NE OLACAK? Ten Hag'ın ekibi, Çarşamba günü West Ham ile beşinci tur maçında karşılaşacaklar ve FA Cup'ı da kazanmaya çalışacaklar.