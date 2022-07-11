Hollandalı menajer, İngiliz stoperin liderlik özelliklerine güveniyor.

Erik ten Hag, Harry Maguire'ın 2022-23 sezonunda Manchester United'ın kaptanı olarak kalacağını doğruladı. Stoper, geçen dönem gösterdiği performans nedeniyle ağır eleştirilere maruz kaldı ve taraftarlar, oyuncunun liderlik niteliklerini sorguladı.

Ancak, Kırmızı Şeytanlar'ın yeni hocası Maguire'ın kaptanlık için doğru bir isim olduğu konusunda karar kaldı.

Maguire'ın kaptanlığına yapılan itirazlar ve Hollandalı menajerin gelişi, kaptanlık bandının başka birine verileceği yönünde spekülasyonlara yol açtı.

Ancak Ten Hag pazartesi günü, İngiliz stoperin Kırmızı Şeytanların lideri olarak devam edeceğini açıkladı.

Ten Hag Maguire hakkında ne dedi?

Hollandalı hoca basın toplantısında, "Kaptan Harry Maguire" dedi.

"Tabii ki tüm oyuncuları tanımam gerekiyor ve bu zaman alıyor.

"O, birkaç yıllık köklü bir kaptan ve birçok başarıya imza attı, bu yüzden bu konuda şüphem yok."

Maguire neden eleştirildi?

İngiliz stoper, United'ın önceki antrenörler Ole Gunnar Solskjaer ve Ralf Rangnick yönetimindeki taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan 2021-22 sezonu boyunca yoğun eleştirilerle karşı karşıya kaldı.

29 yaşındaki oyuncunun, United'ın mart ayında rakipleri Manchester City'ye karşı 4-1 mağlup ettiği karşılaşmada gösterdiği performans dikkat çekti.

Ve birçok kişinin kaptanlıktan çıkarılması için çağrı yapmasına neden oldu.

Hull City'den eski takım arkadaşı Ahmed Elmohamady, o maçtan günler sonra Maguire'ın bu baskıyı kaldıramayacağı konusunda ısrar etti.

Ve Cristiano Ronaldo'yu gelecek sezon için kaptanlık için göreve çağırdı.

Öte yandan, United'ın eski kaptanı Nemanja Vidic, kendine güveninin zedelenmesi nedeniyle takımdan çıkarılması çağrısında bulundu.

Ancak Rio Ferdinand, İngiltere için "olağanüstü" performanslarını vurgularken Maguire'ı savundu.

Maguire, İngiltere ile uluslararası görevdeyken taraftarlar tarafından da hedef alındı ​​ve birçok kişi nisan ayında defans oyuncusuyla alay etti.

İngiliz stoper, performansından dolayı kızgın taraftarların gazabına uğradı ve bir bomba tehdidi aldığı için polisten yardım almak zorunda kaldı.

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