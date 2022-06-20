Yeni sezonda topa daha fazla sahip olan bir Manchester United oluşturmak isteyen Manchester United iki orta saha oyuncusuyla temasta.

Manchester United'ın yeni teknik direktörü Erik ten Hag'ın takımın yeniden yapılanma çalışmaları çerçevesinde önceliği orta sahaya verdiği bilinirken, yapılmasını istediği takviye de belli oldu. Hollandalı çalıştırıcı GOAL'ün edindiği bilgiye göre Ajax'tan eski öğrencisi Frenkie de Jong ile yine bir dönem Ajax'ta top koşturan Danimarkalı Christian Eriksen'i istiyor.

Her iki oyuncunun da gelecek sezonki hedeflerin gerçeğe dönüşmesi konusunda son derece önemli olduğuna inanan Ten Hag, Manchester United orta sahasını son yıllara nispeten daha yetenekli ve teknik oyuncularla oluşturmak istiyor.

Manchester United'ı topa sahip olan bir takıma dönüştürmek isteyen Ten Hag bu nedenle her iki oyuncunun da transferinin bir an önce gerçekleşmesini arzuluyor.

Maaş bütçesi müsait

De Jong için daha önce çalışmalara başlayan Manchester United 51 milyon sterlin'lik teklifin yeterli olacağını düşünmüştü ancak Barcelona yönetiminin başarılı oyuncu için 86 milyon sterlin istemesi Manchester United'ı zorladı. GOAL'ün edindiği bilgiye göre United bonuslarla birlikte 64-73 milyon sterlin arası bir bedelle bu transferi noktalamayı planlıyor.

Ole Gunnar Solskjaer ve Jose Mourinho'nun dönemlerinde takıma yerleşen kontra atak futbolunun izlerini silmek isteyen Ten Hag, sahada topa çok daha fazla sahip olan bir Manchester United oluşturmak istiyor. Paul Pogba, Nemanja Matic, Juan Mata ve Jesse Lingard'ın ayrılmaları sonrasında maaş bütçesinde oluşan açık da Ten Hag'ın elini güçlendiriyor.

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