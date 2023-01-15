Hollandalı menajer, vatandaşını uzun yıllardır takip ettiğinin altını çiziyor.

NE OLDU? Cristiano Ronaldo, Kasım ayında Kırmızı Şeytanlar tarafından serbest bırakıldığı için, Ocak ayındaki transfer döneminde başka bir forvete ihtiyaçları vardı.

Ve United'ın Hollandalı hocası Beşiktaş'ın yıldız forveti Weghorst'u Old Trafford'a transfer etti.

Ten Hag, Hollandalı golcünün Burnley'de kısa bir süre görev yapmasını da göz önünde bulundurdu ve Premier Lig'e uyum sağlama konusunda zorlanmayacağını düşünüyor.

NE SÖYLEDİLER: Manchester United Menajeri Ten Hag, vatandaşını takıma katma hamlesinden bahsederken Viaplay'e şunları söyledi:

"Bence Wout, Burnley dışında gittiği her kulüpte herkesi şaşırttı, ama bu sadece çok kısa bir dönemdi. Kariyeri boyunca onu uzun zamandır takip ediyorum.

"Onu 16 yaşından beri tanıyorum ve gittiği her yerde iyi işler başardı. Evet, tabii ki gözlemlediğim bir oyuncu.

"Bir şeyler yapabileceğini veya bir bizi güçlendirebileceğini her kulüpte gösterdi. İnanılmaz bir zihniyeti var. Savunmada bile bir takıma değer katabilir."

BÜYÜK RESİM: Weghorst, United'daki ilk maçına Manchester City ile bir derbi randevusunda çıkmak istiyordu, ancak bu mümkün olmadı.

Ve böylece Bruno Fernandes ve Marcus Rashford'un golleriyle ezeli rakiplerini 2-1 yenen Kırmızı Şeytanlar, Premier Lig'in üst sıralarına doğru tırmanışını sürdürdüler.

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

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SIRADA NE VAR? Weghorst, Old Trafford'a ilk kez ayak basma fırsatını kaçırsa da hocasının görev vermesi halinde Çarşamba günü Crystal Palace deplasmanında ilk kez United formasını giyebilir.