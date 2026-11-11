Mauricio Pochettino, Manchester United’ın başına geçmeye yaklaşırken ABD’nin onun yerine getirmek istediği bir numaralı isim Pep Guardiola olacak. Manchester City’nin eski teknik direktörü, yaz aylarında İtalya’nın başına geçmeye çok yaklaşmıştı. ABD’yi uzun vadeli bir proje oluşturmak için “büyüleyici” olarak nitelendiren Guardiola, Amerika’da çalışma fikrine de uzun süredir ilgi duyuyor.

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ABD'nin gözü Guardiola'da

Pochettino, bu iki haftalık dönemde Haiti'ye karşı oynanacak CONCACAF Uluslar Ligi maçları öncesinde ABD'li oyuncularıyla birlikte. Ancak maçların ardından Manchester United'a katılması bekleniyor. United, eski Tottenham ve Chelsea teknik direktörüyle çarşamba günü sözlü anlaşmaya vararak onu göreve getirmeye bir adım daha yaklaştı.

Bu durumda ABD'nin yeni bir teknik direktöre ihtiyacı olacak. The Athletic'e göre ABD'nin bir numaralı hedefi Guardiola olacak. İspanyol teknik direktör, daha önce Barcelona ve Bayern Münih'te büyük başarılar elde ettikten sonra City'de Şampiyonlar Ligi'ni ve altı Premier League şampiyonluğunu kazandı.

Guardiola, İtalya'nın başına geçmeye çok yaklaşmıştı

Guardiola daha önce millî takım çalıştırmaya ilgi göstermişti. Yazın İtalya'nın teknik direktörü olmaya o kadar yaklaşmıştı ki görevi üstlenmekten vazgeçmeden önce ilk 11'leri yazmaya başlamıştı. İtalya Futbol Federasyonu teknik direktörü Paolo Maldini, Andrea Pirlo'yu göreve getirme girişiminin de Pirlo'nun Rus bir bahis şirketiyle ticari bağlantıları nedeniyle sonuçsuz kalmasının ardından istifa etti.

Maldini, Corriere della Sera'ya şunları söyledi: “Guardiola, teknik ve hücuma dönük futbolu en iyi temsil eden teknik direktör. Bazı arkadaşlarına bir millî takımı çalıştırmak istediğinden söz etmişti. Onunla görüşmek için Barcelona'ya gittik, birlikte öğle yemeği yedik ve bütün gün konuştuk. Teklifi kabul etmeye çok istekliydi. Kabul etmeye çok yaklaştı. Hatta kâğıtlara ilk 11'leri yazmaya bile başladı.”

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Guardiola, ABD projesine ilgi duyuyor

Guardiola'nın daha önce ABD millî takımı yetkilileriyle görüştüğü ve 2012'de Barcelona'dan ayrıldıktan sonra kısa bir süre New York'ta yaşamış olması nedeniyle Amerika'da çalışma fikrine ilgi duyduğu belirtiliyor. Pochettino göreve getirilmeden önce, 2024'te Guardiola'ya teklif götürüldüğü de söylenmişti. Pochettino görevi üstlendiğinde Guardiola, meslektaşına başarılar dilemişti.

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Guardiola o dönemde şöyle demişti: “Ona ve ABD'ye bol şans diliyorum. Orada arkadaşlarım var. Onun üst düzey bir teknik direktör olduğunu biliyorum.” Guardiola'nın daha önceki şu sözleri de aktarılmıştı: “ABD'de uzun yıllara yayılacak bir proje oluşturmayı denemek ve millî takımı bir sonraki seviyeye taşıyabilmek ilgi çekici. Nüfusu, spora ilgisi ve benzeri etkenler düşünüldüğünde ABD'nin potansiyeli var.”

Manchester United ve ABD'yi şimdi ne bekliyor?

United CEO'su Omar Berrada ve futbol direktörü Jason Wilcox, kulübün azınlık hissedarı Sir Jim Ratcliffe'in eş başkanlar Joel ve Avram Glazer'ın onayıyla Michael Carrick'i görevden alma kararlarını onaylamasının beklendiği Monako'daydı.

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Carrick'in ayrılığı perşembe günü doğrulanabilir. Ancak gece boyunca yeni görüşmeler planlandığı için Pochettino'nun göreve getirildiğinin açıklanması biraz daha uzun sürebilir. Pochettino'nun Old Trafford'a geçişi tamamlandığında ABD, dikkatini Guardiola'ya çevirecek.