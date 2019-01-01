Manchester United, Mauricio Pochettino için 40 milyon euro'yu gözden çıkardı

Ole Gunnar Solskjaer'in geleceği hakkında henüz karar verilmese de Manchester United, Mauricio Pochettino için Tottenham'a fesih bedeli ödeyebilir.

Manchester United, yeni sezon için menajerini aramaya devam ediyor.

Evening Standard'ın haberine göre Manchester United, Tottenham ile sözleşmesi devam eden Mauricio Pochettino için 40 milyon euro'yu gözden çıkardı.

Sözleşme fesih bedeli oldukça yüksek olan Pochettino, Manchester United'ın bir numaralı menajer adayı.

Her ne kadar Ole Gunnar Solskjaer'in takımın başında kalma ihtimali sürse de ödenecek ücret, Manchester United'ın yeni menajerini beliremek için bir engel olmayacak.

Manchester United CEO'su Ed Woodward, geride kalan günlerde Jose Mourinho'nun takımdan gönderilmesinin kendilerine 25 milyon euro'ya mal olduğunu açıklamıştı.