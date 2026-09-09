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Manchester United - Manchester City Premier League maçı ne zaman?

Tarih Karşılaşma Stat Biletler 13 Eylül Pazar - 16.30 Manchester United - Manchester City Old Trafford Biletler



Old Trafford, 1910'dan bu yana Manchester United'ın iç saha stadı konumunda. Yaklaşık 75.000 kapasitesiyle, Kırmızılar'ın taraftarları tarafından sevgiyle "Rüyalar Tiyatrosu" olarak anılan bu stat, Birleşik Krallık'taki en büyük kulüp futbolu stadyumu ve Wembley Stadyumu'nun ardından genel sıralamada ikinci en büyük futbol stadyumu. Eğer daha fazla genişleme yapılırsa, bunun Güney Tribünü'ne ikinci bir kat eklenmesini içermesi muhtemel görünüyor. Bu da kapasiteyi yaklaşık 88.000'e çıkaracaktır, ancak son yıllarda tamamen yeni bir stadyum için alternatif öneriler de sunuldu.

Old Trafford, Manchester United maçlarına ev sahipliği yapmanın yanı sıra, FA Cup maçları da dahil olmak üzere çok sayıda yüksek profilli futbol organizasyonunda kullanıldı. Bunlar arasında çok sayıda yarı final, 1915 finali ve birkaç final tekrar maçı ile birlikte İngiltere maçları ve 1966 FIFA Dünya Kupası, UEFA Euro 1996 ve UEFA Kadınlar Euro 2022'de oynanan karşılaşmalar yer alıyor. Stat ayrıca 2003'teki tamamen İtalyan takımları arasındaki Şampiyonlar Ligi finaline de ev sahipliği yaptı; AC Milan, Juventus'u penaltılarla mağlup etmişti.

Manchester United - Manchester City maçından ne beklenmeli?

Son dönemde Etihad Stadyumu'ndaki Manchester derbileri Manchester United taraftarları için sinir bozucu bir seyir sunmuş olsa da, Kırmızılar son karşılaşmaların tamamında Pep'in ekibinin gölgesinde kalmış değil. İki takım 2023 FA Cup Finali'nde karşılaştığında kazanan City olmuştu, ancak Manchester United tam 12 ay sonra Wembley'de rövanşı aldı ve organizasyondaki 13. şampiyonluğunu kazandı. Bu, Erik ten Hag dönemindeki ikinci kupa zaferi oldu.

Old Trafford'da ezeli rakiplerine karşı oynanan maçlar açısından bakıldığında, Kırmızı Şeytanlar Ocak 2023'teki Premier League buluşmasını güzel anılarla hatırlayacaktır. Dram yüklü karşılaşmada, Jack Grealish 60. dakikada City'yi öne geçirmişti ancak Kırmızılar, Bruno Fernandes ve Marcus Rashford'dan dört dakika içinde gelen iki golle müthiş bir geri dönüşe imza attı.

Manchester City'ye karşı önceki iki Premier League iç saha maçında ağları sarsamayan Kırmızılar, yaklaşan derbi mücadelesinde yeniden gol yollarındaki etkinliğini bulmak için çaresiz durumda. O maçlardan bu yana Matheus Cunha ve Benjamin Sesko gibi isimlerin kadroya katılmasıyla, United taraftarları takımlarının fileleri havalandıracağı konusunda umutlu olacak. Uluslararası görevlerin durumuna bağlı olarak, Kırmızılar mevcut en golcü oyuncusu Bryan Mbeumo'ya da yeniden kavuşabilir ve bu da hücum seçeneklerini daha da güçlendirebilir.

Manchester United - Manchester City Premier League biletleri nasıl alınır?

Manchester United futbol biletlerine olan talebin astronomik seviyede olduğunu söylemek yanlış olmaz ve bu durum satın alma süreçlerini her seviyede etkiliyor. Manchester United, birçok hesaba göre Real Madrid ve Barcelona'nın ardından dünyada en çok desteklenen üçüncü kulüp. Sosyal medyada 200 milyondan fazla takipçileri var ve kulüp, dünya genelinde 1 milyardan fazla taraftar/destekçiye sahip olduğunu tahmin ediyor. Buna her iç saha maçında çok büyük sayıdaki kombine bilet sahibi de ekleniyor ve 50.000'in üzerindeki bu sayı, geriye kalan maç bileti sayısı üzerinde baskı yaratıyor.

Kural olarak, Manchester United biletleri neredeyse hiçbir zaman üye olmayanlara satışa çıkmaz. Genel satışlar çok nadirdir ve çoğu zaman talebin düşük olduğu maçlarla sınırlıdır. Kulüp üyeleri, her sezon beş büyük ve 35 küçük satış dalgası üzerinden iç saha biletleri satın alabiliyor.

Bu bilet satışları öngörülemez olduğundan, taraftarlar sık sık bildirimlere kaydoluyor. Manchester derbisi gibi bazı yüksek profilli maçlar için Manchester United, karşılaşmaların başlama saatinden yaklaşık sekiz hafta önce üyeler için kura düzenliyor. Ön ödeme gerekiyor ve yoğun talep nedeniyle başarı oranı yüzde 10'a kadar düşebiliyor. Ardından, maçtan önceki haftalar ve günlerde tekil karşılaşmalar için ek bilet satışları yapılıyor.

Kulübün resmi portalı taraftarların Manchester United biletleri satın alması için en güvenli yol olsa da, Manchester derbisine gitmek isteyenler son dakika bileti bulma konusunda kendilerine en iyi fırsatı verebilecek Viagogo gibi ikincil yeniden satış sitelerini de değerlendirmek isteyebilir.

Manchester United - Manchester City Premier League biletleri ne kadar?

Bu sezon ilk kez, Old Trafford'daki maç biletleri karşılaşmanın kategorisine göre fiyatlandırılacak ve böylece Manchester United, diğer Premier League kulüplerinin büyük bölümüyle aynı çizgiye gelecek.

Premier League maçları için üç fiyat kategorisi bulunuyor: A, B ve C. Bazı kupa maçları için ise dördüncü bir kategori olan D uygulanıyor. Bu yapı, farklı maçlara yönelik değişen talep seviyelerini yansıtıyor. Genç ve yaşlı taraftarlar için tüm indirimler yürürlükte kalacak.

Bilet kategori fiyatlandırması şu şekilde:

Kategori D: £32-£52 (yalnızca kupa maçları)

Kategori C: £37-£60 (2 Premier League maçı)

Kategori B: £57-£86 (11 Premier League maçı)

Kategori A: £59-£97 (6 Premier League maçı)

(Not: Manchester City maçının şaşırtıcı olmayacak şekilde Kategori A olarak belirlendiği açıklandı)

İndirimli biletlerde de fiyatlar değişiyor. 65 yaş üstü taraftarlar ile 18-21 yaş aralığındakiler £34 ile £65 arasında ödeme yaparken, 18 yaş altındakiler Family Stand'da £14 gibi düşük bir fiyatla ya da 93:20 bölümünde £47'ye kadar maça girebiliyor.

Manchester United - Manchester City için hangi ağırlama paketleri mevcut?

Manchester United ağırlama paketleri, üye olmayanların maç koltuğu garantilemesi için de harika bir yol. Birincil ve ikincil piyasalardaki biletlerden daha yavaş tükenme eğiliminde olduklarından, diğer seçeneklerin sınırlı olduğu durumlarda iyi bir tercih olabilir.

Manchester United ağırlama paketleriyle neler elde edeceğiniz, salona göre değişiyor. Ancak Old Trafford'daki tüm VIP biletler için geçerli bazı avantajlar bulunuyor. Bunlar şunlar:

Lüks, dolgulu koltuklar

Özel salonlara erişim

Ücretsiz ikramlar

Eski Manchester United yıldızlarıyla soru-cevap etkinlikleri

Maç günü eğlencesi

Megastore'da perakende indirimleri

Başlama saatinden üç saat önce başlayan uzatılmış açık kalma süresi

Aşağıda, Old Trafford'daki Manchester United maçları için sunulan ağırlama paketlerinden bir seçki yer alıyor:

Museum Experience Post-Match (£340'tan başlayan fiyatlarla)

Sir Alex Ferguson Stand'da bir koltuk, maç sonrası 90 dakika boyunca Manchester United Müzesi'ne erişim, rahat bir yemek deneyimi ve ücretsiz bar hizmetiyle birlikte sunuluyor.

The International (£425'tan başlayan fiyatlarla)

En rahat ve en gayriresmî paketlerden biri olan bu seçenek, Stretford End'in kalbindeki geleneksel bir ortamda sunuluyor. Rahat yemek deneyimi ve ücretsiz içecek seçenekleri içeriyor.

Red Cafe (£549'tan başlayan fiyatlarla)

Sir Alex Ferguson Stand'daki koltuğunuzdan Old Trafford'a muhteşem bir bakış, içecek resepsiyonu, üç aşamalı menü, maç sonrası atıştırmalıklar ve ücretsiz bira, şarap ile alkolsüz içecekler.

Trinity Club (maç öncesi £425'tan, maç sonrası £299'tan başlayan fiyatlarla)

Doğu Tribünü'nde (2. kat) bir koltuk, sıcak ve soğuk açık büfe ile dahil bar hizmeti.

Warwick Suite Executive Box (£1250'tan başlayan fiyatlarla)

Lüks Warwick Suite'imize bağlı özel bir alan; premium açık büfe menü, tamamen dahil bar ve maç sonunda klasik turtalar sunuyor.