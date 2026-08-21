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Book Manchester United vs Manchester City Tickets

Yardımcı olanlar:

Manchester United - Manchester City maçının biletleri nasıl alınır: ağırlama paketleri, 2026/27 Premier League fiyatları, fikstür bilgileri ve daha fazlası

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Premier Lig
M. United
M.City

Premier League sezonunun öne çıkan maçlarından birinde yerinizi alabilirsiniz

Premier League'de ufukta hızla yaklaşan dev bir karşılaşma var. Manchester United'ın sezonun en büyük maçı 13 Eylül Pazar günü oynanacak; takım, Old Trafford'da ezeli şehir rakibi Manchester City'yi ağırlayacak.

Bu epik mücadeleyi kaçırmak istemezsiniz. Yerlerinizi bugün ayırtın ve Rüyalar Tiyatrosu'nun içinde oturup bu önemli ana bizzat tanıklık edebilirsiniz.

Etihad Stadyumu'nda oynanan son Manchester derbilerinin çoğu Manchester United taraftarları için sinir bozucu geçmiş olsa da United, Old Trafford'da gürültücü komşularının karşısında kesinlikle geri planda kalmadı. Nitekim Manchester United, sahasındaki son dört şehir derbisinin ikisini kazandı ve birinden beraberlikle ayrıldı.

Peki bu kez neler olacak? GOAL, Manchester United ile Manchester City arasında oynanacak maçın biletlerini nasıl alabileceğinize dair bilmeniz gereken her şeyi, biletlerin nereden satın alınabileceği ve ne kadar olduğu da dahil olmak üzere, sizler için derledi.

Manchester United - Manchester City Premier League maçı ne zaman?

Manchester United - Manchester City maçı, 13 Eylül Pazar günü Old Trafford'da (Manchester) TSİ 18.30'da başlayacak.

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Premier Lig - Hafta 4
Old Trafford

Manchester United - Manchester City Premier League biletleri nasıl alınır?

Premier League maçları için, tek maç biletlerinden sezonluk kombinelere ve ağırlama paketlerine kadar uzanan birden fazla bilet seçeneği bulunuyor; bunların tamamı her kulübün resmi bilet portalı veya yetkili seyahat ortakları üzerinden yönetiliyor.

Yoğun küresel talep, karaborsa karşıtı mevzuat ve yüzde 100 dijital turnikeler nedeniyle Premier League kulüpleri biletleri şu süreç üzerinden dağıtıyor:

  • Kombine sahipleri ve debenture sahipleri: Mevcut kombine sahipleri koltuklarını korur ya da kullanmayacakları maçları kulübe geri bırakır.
  • Ücretli resmi kulüp üyeleri (kura sistemi): Geleneksel ilk gelen alır mantığındaki çevrim içi sıraların yerini, ücretli kulüp üyeleri için rastgele kura çekilişleri aldı (ör. Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Üyeler, kuraya katılmak için maçtan haftalar önce belirlenmiş bir zaman aralığında kayıt yaptırır.
  • Resmi bilet değişim platformları (yeniden satış): Bir maç tükenirse, kurada bilet alamayan üyeler kulübün resmi Ticket Exchange platformu üzerinden iade edilen biletleri nominal fiyatla satın alabilir.
  • Genel satış: Üye olmayan genel kamuya açık satışlar Premier League maçlarında neredeyse hiç yoktur.

Son dakika bileti arayan taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Manchester United - Manchester City Premier League biletleri ne kadar?

2026/27 sezonunda bir Premier League biletinin maliyeti, ev sahibi kulübe, oturma konumuna ve maç kategorisine bağlı olarak büyük farklılık gösterir:

  • Yaş ve indirim kademeleri: Kulüplerin çoğu Yetişkin, Genç (genellikle 18 yaş altı veya 21 yaş altı), Öğrenci ve Kıdemli kategorilerinde kademeli fiyatlandırma uygular, ancak indirim oranları ve yaş aralıkları takımdan takıma değişir.
  • Maç kategorilendirmesi: Kulüpler maçları kademelere ayırır (ör. Kategori A, B veya C). İlk altı sıra rakiplerine ya da derbi rakiplerine karşı oynanan öne çıkan maçlar Kategori A'ya girer ve en yüksek nominal fiyatlara sahip olur.
  • Koltuk konumu: Orta yan tribün ve alt kat koltuklar premium fiyatlandırılırken, kalelerin arkasındaki üst kat koltuklar daha bütçe dostu seçenekler sunar.
  • Resmi üyelik gerekliliği: Ev sahibi takım biletlerini nominal fiyatla satın alabilmek için Premier League kulüplerinin neredeyse tamamı, her seyircinin kura çekilişlerine veya yeniden satış değişimlerine katılmak üzere aktif ve ücretli bir Resmi Kulüp Üyeliğine sahip olmasını şart koşar.

Deplasman biletlerinin fiyatlandırması ve bulunabilirliği

Premier League, deplasman biletleri için zorunlu olan 30 £ tavan fiyat uygulamasını 2026/27 sezonu boyunca resmi olarak uzattı ve bunun en az 2027/28'e kadar süreceğini doğruladı.

Deplasman biletleri 30 £ ile sınırlandırılmış olsa da, küresel sporda satın alınması en zor biletler arasında yer alır. Deplasman kontenjanları son derece sınırlıdır ve genellikle yalnızca en yüksek sadakat puanına sahip üst düzey kombine sahiplerine satılır; neredeyse hiçbir zaman genel satışa ya da temel üyelik kuralarına çıkmaz.

Form durumu

MUN

MUN - Form

ATM
K2-1
PSG
B1-1
LEE
K1-1
MIL
K2-4
HUL
K2-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
6/9
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
4/5
MCI

MCI - Form

INT
K1-1
KLA
K1-3
ATM
K3-1
ARS
K3-0
BOU
K2-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
9/7
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5

Son karşılıklı maçlar

Kafa Kafaya

M. UnitedÇizimM.City
2
1
2
Premier Lig
M. United badge
M. United
MUN
2
M.City badge
M.City
MCI
0
MS
Premier Lig
M.City badge
M.City
MCI
3
M. United badge
M. United
MUN
0
MS
Premier Lig
M. United badge
M. United
MUN
0
M.City badge
M.City
MCI
0
MS
Premier Lig
M.City badge
M.City
MCI
1
M. United badge
M. United
MUN
2
MS
Community Shield
M.City badge
M.City
MCI
1
M. United badge
M. United
MUN
1
MS
5Attığı Gol5
Maç 2.5 üstü golle bitti2/5
Her iki takım da gol attı2/5

Takım haberleri ve kadrolar

M. United vs M.City Muhtemel kadrolar

M. United crest
M. United
MUN
Diziliş
M.City crest
M.City
MCI
M.City crest
M.City
MCI

Teknik direktör

  • M. Carrick

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
110040+43
K
2
ArsenalArsenalARS
110030+33
K
3
BrentfordBrentfordBRE
110030+33
K
4
EvertonEvertonEVE
110020+23
K
5
Hull CityHull CityHUL
110020+23
K
6
ChelseaChelseaCHE
110032+13
K
7
Ipswich TownIpswich TownIPS
110021+13
K
8
M.CityM.CityMCI
110021+13
K
9
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
110010+13
K
10
LiverpoolLiverpoolLIV
10102201
B
11
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
10102201
B
12
FulhamFulhamFUL
100123-10
K
13
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
100112-10
K
14
SunderlandSunderlandSUN
100112-10
K
15
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
100101-10
K
16
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
100102-20
K
17
M. UnitedM. UnitedMUN
100102-20
K
18
Coventry CityCoventry CityCOV
100103-30
K
19
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
100103-30
K
20
Aston VillaAston VillaAVL
100104-40
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Küme Düşme


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