Manchester United - Manchester City maçının biletleri nasıl alınır: ağırlama paketleri, 2026/27 Premier League fiyatları, fikstür bilgileri ve daha fazlası

Premier League'de ufukta hızla yaklaşan dev bir karşılaşma var. Manchester United'ın sezonun en büyük maçı 13 Eylül Pazar günü oynanacak; takım, Old Trafford'da ezeli şehir rakibi Manchester City'yi ağırlayacak.

Bu epik mücadeleyi kaçırmak istemezsiniz. Yerlerinizi bugün ayırtın ve Rüyalar Tiyatrosu'nun içinde oturup bu önemli ana bizzat tanıklık edebilirsiniz.

Etihad Stadyumu'nda oynanan son Manchester derbilerinin çoğu Manchester United taraftarları için sinir bozucu geçmiş olsa da United, Old Trafford'da gürültücü komşularının karşısında kesinlikle geri planda kalmadı. Nitekim Manchester United, sahasındaki son dört şehir derbisinin ikisini kazandı ve birinden beraberlikle ayrıldı.

Peki bu kez neler olacak? GOAL, Manchester United ile Manchester City arasında oynanacak maçın biletlerini nasıl alabileceğinize dair bilmeniz gereken her şeyi, biletlerin nereden satın alınabileceği ve ne kadar olduğu da dahil olmak üzere, sizler için derledi.

Manchester United - Manchester City Premier League maçı ne zaman?

Manchester United - Manchester City maçı, 13 Eylül Pazar günü Old Trafford'da (Manchester) TSİ 18.30'da başlayacak.

Premier Lig - Hafta 4 13 Eyl 2026 - 11:30 Old Trafford

Manchester United - Manchester City Premier League biletleri nasıl alınır?

Premier League maçları için, tek maç biletlerinden sezonluk kombinelere ve ağırlama paketlerine kadar uzanan birden fazla bilet seçeneği bulunuyor; bunların tamamı her kulübün resmi bilet portalı veya yetkili seyahat ortakları üzerinden yönetiliyor.

Yoğun küresel talep, karaborsa karşıtı mevzuat ve yüzde 100 dijital turnikeler nedeniyle Premier League kulüpleri biletleri şu süreç üzerinden dağıtıyor:

Kombine sahipleri ve debenture sahipleri: Mevcut kombine sahipleri koltuklarını korur ya da kullanmayacakları maçları kulübe geri bırakır.

Ücretli resmi kulüp üyeleri (kura sistemi): Geleneksel ilk gelen alır mantığındaki çevrim içi sıraların yerini, ücretli kulüp üyeleri için rastgele kura çekilişleri aldı (ör. Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Üyeler, kuraya katılmak için maçtan haftalar önce belirlenmiş bir zaman aralığında kayıt yaptırır.

Resmi bilet değişim platformları (yeniden satış): Bir maç tükenirse, kurada bilet alamayan üyeler kulübün resmi Ticket Exchange platformu üzerinden iade edilen biletleri nominal fiyatla satın alabilir.

Genel satış: Üye olmayan genel kamuya açık satışlar Premier League maçlarında neredeyse hiç yoktur.

Son dakika bileti arayan taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Manchester United - Manchester City Premier League biletleri ne kadar?

2026/27 sezonunda bir Premier League biletinin maliyeti, ev sahibi kulübe, oturma konumuna ve maç kategorisine bağlı olarak büyük farklılık gösterir:

Yaş ve indirim kademeleri: Kulüplerin çoğu Yetişkin, Genç (genellikle 18 yaş altı veya 21 yaş altı), Öğrenci ve Kıdemli kategorilerinde kademeli fiyatlandırma uygular, ancak indirim oranları ve yaş aralıkları takımdan takıma değişir.

Maç kategorilendirmesi: Kulüpler maçları kademelere ayırır (ör. Kategori A, B veya C). İlk altı sıra rakiplerine ya da derbi rakiplerine karşı oynanan öne çıkan maçlar Kategori A'ya girer ve en yüksek nominal fiyatlara sahip olur.

Koltuk konumu: Orta yan tribün ve alt kat koltuklar premium fiyatlandırılırken, kalelerin arkasındaki üst kat koltuklar daha bütçe dostu seçenekler sunar.

Resmi üyelik gerekliliği: Ev sahibi takım biletlerini nominal fiyatla satın alabilmek için Premier League kulüplerinin neredeyse tamamı, her seyircinin kura çekilişlerine veya yeniden satış değişimlerine katılmak üzere aktif ve ücretli bir Resmi Kulüp Üyeliğine sahip olmasını şart koşar.

Deplasman biletlerinin fiyatlandırması ve bulunabilirliği

Premier League, deplasman biletleri için zorunlu olan 30 £ tavan fiyat uygulamasını 2026/27 sezonu boyunca resmi olarak uzattı ve bunun en az 2027/28'e kadar süreceğini doğruladı.

Deplasman biletleri 30 £ ile sınırlandırılmış olsa da, küresel sporda satın alınması en zor biletler arasında yer alır. Deplasman kontenjanları son derece sınırlıdır ve genellikle yalnızca en yüksek sadakat puanına sahip üst düzey kombine sahiplerine satılır; neredeyse hiçbir zaman genel satışa ya da temel üyelik kuralarına çıkmaz.

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