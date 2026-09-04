2026/27 sezonu için Manchester United - Manchester City maçına bilet almak istiyorsanız, bilet ve paketleri güvence altına almak için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz.

Manchester United - Manchester City Premier League maçı ne zaman?

Tarih Karşılaşma Stadyum Biletler 13 Eylül Pazar - 16:30 Manchester United - Manchester City Old Trafford Biletler



Old Trafford, 1910'dan bu yana Manchester United'ın iç saha maçlarını oynadığı stadyumdur. Yaklaşık 75.000 kapasitesiyle, Kırmızılar'ın taraftarları tarafından sevgiyle "Rüyalar Tiyatrosu" olarak anılan stat, Birleşik Krallık'taki en büyük kulüp futbol stadyumu ve Wembley Stadı'nın ardından genel olarak ikinci büyük futbol stadyumudur. İleride bir genişleme olması halinde bunun Güney Tribünü'ne ikinci bir kat eklenmesini içermesi muhtemel görünüyor. Bu da kapasiteyi yaklaşık 88.000'e çıkaracaktır. Ancak son yıllarda yepyeni bir stadyum için alternatif öneriler de gündeme gelmiştir.

Old Trafford, Man Utd maçlarına ev sahipliği yapmanın yanı sıra çok sayıda yüksek profilli futbol etkinliğinde de kullanıldı. Bunlar arasında FA Cup maçları, çok sayıda yarı final, 1915 finali ve birkaç final tekrar maçı, İngiltere maçları ile 1966 FIFA Dünya Kupası, UEFA Euro 1996 ve UEFA Kadınlar Euro 2022 karşılaşmaları yer alıyor. Stadyum ayrıca 2003'te tamamen İtalyan takımları arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finaline de ev sahipliği yaptı. AC Milan bu maçta Juventus'u penaltılarla mağlup etti.

Manchester United - Manchester City maçından ne beklenmeli?

Etihad Stadyumu'ndaki Manchester derbileri son dönemde Man Utd taraftarları için sinir bozucu bir seyirlik olsa da, Kırmızılar son yıllardaki tüm karşılaşmalarda Pep'in ekibinin gerisinde kalmış değil. İki takım 2023 FA Cup Finali'nde karşılaştığında kazanan City olmuştu, ancak Man Utd sadece 12 ay sonra Wembley'de rövanşı aldı ve organizasyondaki 13. şampiyonluğunu kazanırken Erik ten Hag dönemindeki ikinci kupa sevincini yaşadı.

Ezeli rakipleriyle Old Trafford'da oynadıkları maçlar açısından bakıldığında, Kırmızı Şeytanlar Ocak 2023'teki Premier League karşılaşmasını güzel hatırlayacaktır. Dram yüklü mücadelede, ki tüm Manchester derbileri öyledir, Jack Grealish 60. dakikada City'yi öne geçirdi. Ancak Kırmızılar, Bruno Fernandes ve Marcus Rashford'dan dört dakika içinde gelen iki golle geri dönmeyi başardı.

Man City'ye karşı önceki iki Premier League iç saha maçında gol atmayı başaramayan Kırmızılar, yaklaşan derbi öncesinde yeniden gol yollarında etkili olmayı umuyor. Bu maçlardan sonra kadroya Matheus Cunha ve Benjamin Sesko gibi isimlerin eklenmiş olması, Utd taraftarlarının takımlarının fileleri havalandıracağına dair umutlarını artırıyor. Uluslararası maç programına bağlı olarak, takımın mevcut en golcü oyuncusu Bryan Mbeumo da hücum seçeneklerini daha da güçlendirmek için geri dönebilir.

Manchester United - Manchester City Premier League biletleri nasıl alınır?

Man Utd maç bileti talebinin astronomik seviyede olduğunu söylemek yanlış olmaz ve bu durum satın alma süreçlerini her düzeyde etkiliyor. Manchester United, çoğu hesaba göre Real Madrid ve Barcelona'nın ardından dünyanın en çok desteklenen üçüncü kulübü. Kulübün sosyal medyada 200 milyondan fazla takipçisi bulunuyor ve kulüp, dünya genelinde 1 milyardan fazla taraftarı/destekçisi olduğunu tahmin ediyor. Buna ek olarak, her iç saha maçında çok büyük sayıda kombine sahibi taraftarın, 50.000'den fazlasının, bulunması kalan maç biletlerinin sayısını daha da azaltıyor.

Kural olarak, Manchester United biletleri neredeyse hiçbir zaman üye olmayanlara satışa çıkmaz. Genel satışlar çok nadirdir ve çoğu zaman düşük talep gören maçlarla sınırlıdır. Kulüp üyeleri, her sezon beş büyük ve 35 daha küçük satış dönemi üzerinden iç saha biletlerini satın alabilir.

Bu bilet satışları öngörülemez olduğu için taraftarlar sık sık bildirimlere kaydolur. Manchester derbisi gibi bazı yüksek profilli maçlar için Manchester United, maçların başlangıç vuruşundan yaklaşık sekiz hafta önce üyeler arasında kura düzenler. Ön ödeme gereklidir ve yoğun talep nedeniyle başarı oranları yüzde 10'a kadar düşebilir. Ardından, maçtan önceki haftalarda ve günlerde belirli karşılaşmalar için ek bilet satışları yapılır.

Resmi kulüp portalı, taraftarların Manchester United biletlerini satın alması için en güvenli yol olsa da, Manchester derbisine gitmek isteyenler Viagogo gibi ikincil yeniden satış sitelerini de değerlendirmek isteyebilir. Bu siteler, son dakika bileti bulmak için en iyi fırsatı sunabilir.

Manchester United - Manchester City Premier League biletleri ne kadar?

Bu sezon ilk kez, Old Trafford'daki maç biletleri karşılaşmanın kategorisine göre fiyatlandırılacak. Böylece Manchester United, diğer birçok Premier League kulübüyle aynı çizgiye gelmiş olacak.

Premier League maçları için üç fiyat kategorisi, A, B ve C, bazı kupa maçları içinse dördüncü bir kategori, D, bulunuyor. Bu yapı, farklı maçlara yönelik talep seviyelerindeki değişkenliği yansıtıyor. Genç ve yaşlı taraftarlara yönelik tüm indirimler ise devam edecek.

Bilet kategori fiyatları şu şekilde:

Kategori D: £32-£52 (yalnızca kupa maçları)

Kategori C: £37-£60 (2 Premier League maçı)

Kategori B: £57-£86 (11 Premier League maçı)

Kategori A: £59-£97 (6 Premier League maçı)

(Not: Manchester City maçının şaşırtıcı olmayacak şekilde Kategori A olarak belirlendiği açıklandı)

İndirimli biletlerin fiyatları da değişiklik gösteriyor. 65 yaş üstü taraftarlar ile 18-21 yaş aralığındakiler £34 ile £65 arasında ödeme yaparken, 18 yaş altı taraftarlar Family Stand'da £14 gibi düşük bir fiyata ya da 93:20 bölümünde £47'ye kadar stadyuma girebiliyor.

Manchester United - Manchester City için hangi hospitality paketleri mevcut?

Manchester United hospitality paketleri, üye olmayanların maç bileti alabilmesi için de harika bir yöntemdir. Bunlar, birincil ve ikincil pazarlardaki biletlerden daha yavaş tükenme eğilimindedir, bu yüzden diğer seçeneklerin sınırlı olduğu durumlarda iyi bir tercih olabilir.

Man Utd hospitality paketleriyle neler elde edeceğiniz, locaya bağlıdır. Ancak Old Trafford'daki tüm VIP biletler için geçerli olan bazı avantajlar vardır. Bunlar şunları içerir:

Deluxe dolgulu koltuklar

Özel salonlara erişim

Ücretsiz ikramlar

Eski Man United yıldızlarıyla soru-cevap etkinlikleri

Maç günü eğlencesi

Megastore'da perakende indirimleri

Başlama vuruşundan üç saat önce başlayan uzatılmış açık kalma saatleri

Aşağıda, Old Trafford'daki Manchester United maçları için sunulan hospitality paketlerinden bir seçki yer almaktadır:

Museum Experience Post-Match (£340'tan başlayan fiyatlarla)

Sir Alex Ferguson Standı'nda bir koltuk, maçtan sonra 90 dakika boyunca Manchester United Müzesi'ne erişim, rahat yemek deneyimi ve ücretsiz bar hizmetiyle birlikte.

The International (£425'tan başlayan fiyatlarla)

En rahat ve samimi paketlerden biri. Stretford End'in kalbindeki geleneksel bir ortamda sunulur. Rahat yemek deneyimi ve ücretsiz içecek seçkisi içerir.

Red Cafe (£549'tan başlayan fiyatlarla)

Old Trafford'da Sir Alex Ferguson Standı'ndaki koltuğunuzdan muhteşem bir manzara, içecek karşılama hizmeti, üç çeşit menü, maç sonrası atıştırmalıklar ve ücretsiz bira, şarap ve alkolsüz içecekler.

Trinity Club (maç öncesi £425'ten, maç sonrası £299'dan başlayan fiyatlarla)

Doğu Tribünü'nde, 2. katta, bir koltuk ile sıcak ve soğuk açık büfe ve dahil bar hizmeti.

Warwick Suite Executive Box (£1250'tan başlayan fiyatlarla)

Lüks Warwick Suite'e bağlı özel bir alan, premium açık büfe menü, tamamen dahil bar ve klasik pie'lar ile tam zaman sonunda servis sunar.