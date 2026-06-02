Manchester United, Malacia'nın yerini alacak oyuncuyu Premier Lig'den 50 milyon sterline transfer etmek istiyor

The Athletic'in haberine göre, Manchester United Lewis Hall'u kadrosuna katmak istiyor. Newcastle United'ın savunma oyuncusu, Kırmızı Şeytanlar'ın transfer listesinin en üst sıralarında yer alıyor.

Tyrell Malacia bu yaz Manchester United'dan bedelsiz ayrılacak ve bu nedenle kulüp bir sol bek arayışına girdi.

Bu sezon her maçta forma giyen Luke Shaw da artık genç sayılmaz. Ayrıca sözleşmesi 2027 ortasına kadar.

Hall, kulübün yeni sol bekçisi olacak. Newcastle'ın 21 yaşındaki bekçisinin sözleşmesi 2029 ortasına kadar sürüyor ve bu nedenle transferi oldukça pahalıya mal olacak.

The Athletic'e göre Hall'un transfer ücreti 50 milyon euro olacak, ancak Newcastle onu satmak zorunda değil. Kulüp, Anthony Gordon'u 80 milyon euroya FC Barcelona'ya sattı, bu yüzden maddi sıkıntı yaşamıyor.

Hall, 2024 yılında Newcastle tarafından Chelsea'den transfer edilmişti. The Magpies, onun hizmetleri için 35 milyon euro ödemişti.

Dört kez milli olan oyuncu, bu sezon Newcastle formasıyla 31 Premier League maçında forma giydi. Bir gol attı ve bir asist yaptı.