Manchester United öyle bir kulüp ki sıradan bir lig maçı bile bir anda büyük bir organizasyon havasına bürünebilir: Old Trafford, projektörler ve bir bakmışsınız herkes o maçtan söz ediyor. Ancak sezonu baştan sona takip etmek isteyenlerin yayın hakları karmaşasında biraz yolunu bulması gerekiyor. Yayıncılar turnuvaya göre değiştiği için kısa bir özet işe yarayacaktır.

Manchester United maçlarının yayın bilgileri: Kırmızı Şeytanlar'ın maçlarını televizyonda ve canlı internet yayınında kim gösteriyor?

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Manchester United'ın Premier League, Carabao Cup, FA Cup ve Community Shield maçları televizyonda ve canlı internet yayınında

Almanya'da Premier League izlemek isteyenlerin yolu neredeyse doğrudan Sky'a çıkıyor: Her maç, maç programının yoğunluğuna göre tek maç yayını veya dönüşümlü yayınla canlı yayımlanıyor. Manchester United'ın bütün maçları da buna dahil. Televizyondan izleme imkânınız yoksa Sky Go veya WOW üzerinden de izleyebilirsiniz.

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Sky, 2025/26 sezonundan itibaren İngiltere yayın paketine Carabao Cup'ı da ekledi. Kısacası Manchester United Lig Kupası'nda oynadığında maçı yine oradan canlı izleyebilirsiniz. Böylece farklı yayıncılar arasında gidip gelmenize gerek kalmayacak.

Almanya'da FA Cup ve FA Community Shield için adres DAZN. Her iki organizasyonun özel yayın hakları da burada. Manchester United bu turnuvalardan birinde sahaya çıktığında maçlar canlı olarak internet üzerinden yayımlanacak.

Gelecek maçlar LIV Premier Lig 11:30 MUN

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Manchester United maçlarının yayın bilgileri: SPOX canlı anlatımı

SPOX da United'ın bazı maçlarını canlı anlatımla takip edecek. Önemli bir pozisyonu kaçırmak istemiyorsanız göz atabilirsiniz. Canlı anlatım bağlantılarını maçların başlamasından kısa süre önce burada listeleyeceğiz.

Manchester United maçlarının yayın bilgileri: Kulüp hakkında kısa bilgiler