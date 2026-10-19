Manchester United öyle bir kulüp ki sıradan bir lig maçı bile bir anda büyük bir olaya dönüşebilir: Old Trafford, projektör ışıkları ve bir bakmışsınız herkes maçtan söz ediyor. Ancak sezonun tamamını takip etmek isteyenlerin yayın hakları karmaşasında yolunu bulması gerekiyor. Yayıncılar büyük ölçüde turnuvaya göre değişiyor; bu yüzden kısa bir özet işinize yarayacaktır.

Manchester United maçlarının yayın bilgileri: Kırmızı Şeytanlar’ın maçları televizyonda ve canlı yayında nereden izlenir?

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Manchester United’ın Premier League, Carabao Cup, FA Cup ve Community Shield maçları televizyonda ve canlı yayında

Almanya’da Premier League izlemek isteyenlerin yolu neredeyse doğrudan Sky’a çıkıyor: Maç gününün yoğunluğuna göre kimi maçlar tek başına, kimileri ise dönüşümlü yayın kapsamında olmak üzere tüm maçlar canlı yayınlanıyor. Manchester United’ın bütün maçları da buna dahil. Televizyondan izleme imkânınız yoksa Sky Go veya WOW üzerinden de yayınları takip edebilirsiniz.

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Sky, 2025/26 sezonundan itibaren İngiltere yayın paketine Carabao Cup’ı da ekledi. Kısacası Manchester United Lig Kupası’nda oynadığında maçını yine oradan canlı izleyebilirsiniz; farklı yayıncılar arasında gidip gelmenize gerek yok.

Almanya’da FA Cup ve FA Community Shield için adres DAZN; iki organizasyonun münhasır yayın hakları onda. Manchester United bu iki organizasyondan birinde sahaya çıktığında maçları canlı olarak internet üzerinden yayınlanacak.

Gelecek maçlar COM Şampiyonlar Ligi 12:45 MUN

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Manchester United maçlarının yayın bilgileri: SPOX canlı anlatımı

SPOX da United’ın seçili maçlarını canlı anlatımla takip ediyor. Önemli bir pozisyonu kaçırmak istemiyorsanız sayfaya göz atın. Canlı anlatım bağlantılarını maçların başlamasına kısa süre kala burada listeleyeceğiz.

Manchester United maçlarının yayın bilgileri: Kulüp hakkında kısa bilgiler