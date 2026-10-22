Manchester United öyle bir kulüp ki sıradan bir lig maçı bile bir anda büyük bir organizasyon havasına bürünebilir: Old Trafford, projektör ışıkları ve herkesin diline düşen bir maç. Ancak sezonu baştan sona takip etmek isteyenlerin yayın hakları karmaşasında yolunu bulması gerekiyor. Yayıncılar büyük ölçüde turnuvaya göre değiştiğinden, kısa bir özet faydalı olacaktır.

Manchester United yayınlarına dair tüm bilgiler: Kırmızı Şeytanlar'ın maçlarını TV'de ve canlı yayında kim gösteriyor?

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Manchester United'ın Premier League, Carabao Cup, FA Cup ve Community Shield maçları TV'de ve canlı yayında

Almanya'da Premier League izlemek isteyenlerin yolu neredeyse kaçınılmaz olarak Sky'a çıkıyor. Maç gününün yoğunluğuna göre karşılaşmalar tek maç veya dönüşümlü yayın formatında olmak üzere tüm maçlar canlı yayımlanıyor. Manchester United'ın bütün maçları da buna dahil. Televizyondan izleme imkânı yoksa Sky Go veya WOW üzerinden de takip edebilirsiniz.

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Sky, 2025/26 sezonundan itibaren İngiltere futbolu yayın paketine Carabao Cup'ı da ekledi. Kısacası Manchester United Lig Kupası'nda oynadığında maçı yine Sky'dan canlı izleyebilirsiniz; farklı yayıncılar arasında geçiş yapmanıza gerek kalmaz.

FA Cup ve FA Community Shield içinse Almanya'da adres DAZN. Her iki turnuvanın münhasır yayın hakları DAZN'da bulunuyor. Manchester United bu turnuvalardan birinde sahaya çıktığında maçlar canlı olarak internet üzerinden yayımlanıyor.

Gelecek maçlar MUN Premier Lig 10:00 BOU

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Manchester United yayınlarına dair tüm bilgiler: SPOX canlı anlatımı

SPOX da Manchester United'ın seçili maçlarını canlı anlatımla takip ediyor. Önemli bir pozisyonu kaçırmak istemiyorsanız göz atın. Canlı anlatım bağlantılarını maçların başlamasından kısa süre önce burada listeleyeceğiz.

Manchester United yayınlarına dair tüm bilgiler: Kulüp profili