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Alice Kopp
Çeviri:

Manchester United maçlarının yayın bilgileri: Red Devils'ın maçlarını televizyonda ve canlı yayınla kim yayınlıyor?

M. United

Manchester United'ın Premier League ve ulusal kupa müsabakalarındaki maçları nerede canlı yayınlanıyor? Buradan öğrenebilirsiniz!

Manchester United öyle bir kulüp ki sıradan bir lig maçı bile bir anda büyük bir etkinliğe dönüşebiliyor: Old Trafford, projektörler ve bir bakmışsınız herkes maçtan söz ediyor. Ancak sezonu baştan sona takip etmek isteyenlerin yayın hakları karmaşasında biraz yolunu bulması gerekiyor. Yayıncılar büyük ölçüde turnuvaya göre değişiyor; bu yüzden kısa bir özete göz atmakta fayda var.

Manchester United maçlarının yayın bilgileri: Kırmızı Şeytanlar'ın maçlarını televizyonda ve canlı yayında kim gösteriyor?

Luke Shaw of Manchester United Getty Images

Manchester United'ın Premier League, Carabao Cup, FA Cup ve Community Shield maçları televizyonda ve canlı yayında

Almanya'da Premier League izlemek isteyenlerin yolu neredeyse kendiliğinden Sky'a çıkıyor. Tüm maçlar, fikstürün yoğunluğuna göre tek maç yayını veya çoklu maç yayını olarak burada canlı yayımlanıyor. Manchester United'ın bütün maçları da buna dahil. Televizyondan izleme imkânı yoksa Sky Go veya WOW üzerinden de takip edilebiliyor.

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Sky, 2025/26 sezonundan itibaren İngiltere yayın paketine Carabao Cup'ı da ekledi. Kısacası Manchester United lig kupasında oynadığında maçı yine oradan canlı izleyebilirsiniz. Böylece farklı yayıncılar arasında gidip gelmenize gerek kalmıyor.

FA Cup ve FA Community Shield içinse Almanya'da adres DAZN. Her iki turnuvanın münhasır yayın hakları burada. Manchester United bu turnuvalardan birinde sahaya çıktığında maçları canlı olarak internet üzerinden yayımlanıyor.

Gelecek maçlar
LEE

LEE

Premier Lig

18 Eki 2026

MUN

MUN

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Matheus Cunha of Manchester United Getty Images

Manchester United maçlarının yayın bilgileri: SPOX canlı anlatımı

SPOX da United'ın seçili maçlarını canlı anlatımla takip ediyor. Önemli bir pozisyonu kaçırmak istemiyorsanız göz atabilirsiniz. Canlı anlatım bağlantılarını başlama vuruşundan kısa süre önce burada listeleyeceğiz.

Manchester United maçlarının yayın bilgileri: Kulüp hakkında kısa bilgiler

Kuruluş1878
İngiltere ligi şampiyonlukları20
FA Cup zaferleri13
Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları3
En çok maça çıkan oyuncuRyan Giggs (963 resmî maç)

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