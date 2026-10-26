Manchester United maçlarının yayın bilgileri: Red Devils'ın maçlarını televizyonda ve canlı yayında kim yayınlıyor?

Manchester United öyle bir kulüp ki sıradan bir lig maçı bile bir anda büyük bir etkinlik havasına bürünebilir: Old Trafford, projektör ışıkları ve herkesin dilinde aynı maç. Ancak sezon boyunca hiçbir maçı kaçırmamak isteyenlerin yayın hakları karmaşasında yolunu bulması gerekiyor. Yayıncılar turnuvaya göre değiştiği için kısa bir özet faydalı olacaktır.

Manchester United maçları hangi kanalda? Red Devils'ın maçlarını TV'de ve internetten canlı yayınlayan platformlar

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Manchester United'ın Premier League, Carabao Cup, FA Cup ve Community Shield maçları TV'de ve internetten canlı yayında

Almanya'da Premier League izlemek isteyenlerin yolu neredeyse kaçınılmaz olarak Sky'a çıkıyor. Maç gününün yoğunluğuna göre karşılaşmaların tamamı canlı olarak ya tek maç yayınıyla ya da çoklu maç yayınıyla ekrana geliyor. Manchester United'ın bütün maçları da buna dahil. Televizyondan izleyemeyenler ise Sky Go veya WOW üzerinden canlı yayına ulaşabiliyor.

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Sky, 2025/26 sezonundan itibaren İngiltere yayın paketine Carabao Cup'ı da ekledi. Kısacası Manchester United Lig Kupası'nda oynadığında maçı yine oradan canlı izleyebilirsiniz; farklı yayıncılar arasında geçiş yapmanıza gerek yok.

Almanya'da FA Cup ve FA Community Shield'ın yayın hakları yalnızca DAZN'da. Manchester United bu iki turnuvadan birinde sahaya çıktığında maçlar DAZN üzerinden canlı yayınlanıyor.

Gelecek maçlar CHE Premier Lig 08:30 MUN

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Manchester United maçlarının yayın bilgileri: SPOX canlı anlatımı

SPOX da United'ın bazı maçlarını canlı anlatımla takip ediyor. Önemli bir pozisyonu kaçırmak istemiyorsanız SPOX'a göz atabilirsiniz. Canlı anlatım bağlantılarını maçların başlama vuruşundan kısa süre önce burada listeleyeceğiz.

Manchester United maçlarının yayın bilgileri: Kulüp profili