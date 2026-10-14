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Alice Kopp
Çeviri:

Manchester United maçlarının yayın bilgileri: Kırmızı Şeytanlar'ın maçlarını TV'de ve internet üzerinden canlı olarak kim yayınlıyor?

M. United

Manchester United'ın Premier League ve ulusal kupa organizasyonlarındaki maçları canlı olarak nerede yayınlanıyor? Buradan öğrenebilirsiniz!

Manchester United öyle bir kulüp ki sıradan bir lig maçı bile bir anda büyük bir etkinliğe dönüşebiliyor: Old Trafford, projektör ışıkları ve herkesin konuştuğu bir karşılaşma. Ancak sezonu baştan sona takip etmek isteyenlerin yayın hakları karmaşasında yolunu bulması gerekiyor. Yayıncılar turnuvaya göre değişiyor; bu yüzden kısa bir özet işinize yarayacaktır.

Manchester United yayın rehberi: Kırmızı Şeytanlar'ın maçlarını televizyonda ve internetten kim canlı yayınlıyor?

Luke Shaw of Manchester United Getty Images

Manchester United'ın Premier League, Carabao Cup, FA Cup ve Community Shield maçları televizyonda ve internetten nerede yayınlanıyor?

Almanya'da Premier League izlemek isteyenlerin yolu neredeyse doğrudan Sky'a çıkıyor. Maç takviminin yoğunluğuna göre karşılaşmaların kimi tek maç yayınıyla, kimi dönüşümlü yayınla olmak üzere tamamı burada canlı yayınlanıyor. Manchester United'ın bütün maçları da buna dâhil. Televizyon başında izleme imkânınız yoksa Sky Go veya WOW üzerinden de takip edebilirsiniz.

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Sky, 2025/26 sezonundan itibaren İngiltere yayın paketine Carabao Cup'ı da ekledi. Kısacası Manchester United Lig Kupası'nda oynadığında maçı yine Sky'dan canlı izleyebilirsiniz; farklı yayıncılar arasında gidip gelmenize gerek yok.

Almanya'da FA Cup ve FA Community Shield için adres DAZN. Her iki turnuvanın münhasır yayın hakları da burada. Dolayısıyla Manchester United bu turnuvalardan birinde sahaya çıktığında maçları internet üzerinden canlı yayınlanıyor.

Gelecek maçlar
LEE

LEE

Premier Lig

18 Eki 2026

MUN

MUN

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Matheus Cunha of Manchester United Getty Images

Manchester United yayın rehberi: SPOX canlı anlatımı

SPOX da United'ın seçili maçlarını canlı anlatımla takip ediyor. Önemli anları kaçırmak istemiyorsanız sayfamıza göz atın. Canlı anlatım bağlantılarını maçların başlamasına kısa süre kala burada listeleyeceğiz.

Manchester United yayın rehberi: Kulübün künyesi

Kuruluş1878
İngiltere ligi şampiyonlukları20
FA Cup şampiyonlukları13
Champions League şampiyonlukları3
En çok forma giyen oyuncuRyan Giggs (963 resmî maç)

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