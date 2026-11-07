Manchester United öyle bir kulüp ki Old Trafford’da projektörler altında oynanan sıradan bir lig maçı bile bir anda büyük bir olaya dönüşebilir; herkes maç hakkında konuşmaya başlar. Ancak sezonun tamamını takip etmek isteyenlerin yayın hakları karmaşasında yolunu bulması gerekiyor. Yayıncılar turnuvaya göre değiştiği için kısa bir genel bakışta fayda var.

Manchester United’ın yayınlarına dair tüm bilgiler: Kırmızı Şeytanlar’ın maçlarını TV’de ve canlı yayınla kim gösteriyor?

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Manchester United’ın Premier League, Carabao Cup, FA Cup ve Community Shield maçları TV’de ve canlı yayında

Almanya’da Premier League izlemek isteyenlerin yolu neredeyse kaçınılmaz olarak Sky’a çıkıyor: Maç gününün yoğunluğuna göre tüm maçlar canlı olarak, ya tek maç yayınıyla ya da dönüşümlü yayınla gösteriliyor. Manchester United’ın bütün maçları da buna dahil. Televizyon başına geçemeyenler ise maçları Sky Go veya WOW üzerinden izleyebilir.

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Sky, 2025/26 sezonundan itibaren İngiltere yayın paketine Carabao Cup’ı da ekledi. Kısacası Manchester United lig kupasında oynadığında maçı yine oradan canlı izleyebilirsiniz; farklı yayıncılar arasında geçiş yapmanıza gerek yok.

Almanya’da FA Cup ve FA Community Shield için tek adres DAZN; iki turnuvanın münhasır yayın hakları bu platformda. Manchester United bu turnuvalardan birinde maça çıktığında karşılaşmalar canlı olarak platform üzerinden yayınlanıyor.

Gelecek maçlar MUN Premier Lig 11:30 AVL

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Manchester United’ın yayınlarına dair tüm bilgiler: SPOX canlı anlatımı

SPOX da United’ın seçili maçlarını canlı anlatımla takip ediyor. Önemli bir pozisyonu kaçırmak istemiyorsanız sayfamıza göz atabilirsiniz. Canlı anlatım bağlantılarını maçların başlamasına kısa süre kala burada listeleyeceğiz.

Manchester United’ın yayınlarına dair tüm bilgiler: Kulüp hakkında kısa bilgiler