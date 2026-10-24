Manchester United öyle bir kulüp ki sıradan bir lig maçı bile bir anda büyük bir organizasyon havasına bürünebiliyor: Old Trafford, projektörler ve bir bakmışsınız herkes maçı konuşuyor. Ama sezonu baştan sona takip etmek isteyenlerin yayın hakları karmaşasında yollarını bulması gerekiyor. Yayıncılar büyük ölçüde turnuvaya göre değiştiği için kısa bir özet faydalı olacaktır.

Manchester United maçlarının yayın bilgileri: Kırmızı Şeytanlar'ın maçlarını TV'de ve internetten kim canlı yayınlıyor?

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Manchester United'ın Premier League, Carabao Cup, FA Cup ve Community Shield maçları TV'de ve internetten nerede yayınlanıyor?

Almanya'da Premier League izlemek isteyenlerin yolu neredeyse otomatik olarak Sky'a çıkıyor: Tüm maçlar, maç programının yoğunluğuna göre tek maç yayını veya dönüşümlü yayın şeklinde burada canlı yayınlanıyor. Manchester United'ın tüm maçları da buna dahil. Televizyondan izleme imkânınız yoksa Sky Go veya WOW üzerinden de takip edebilirsiniz.

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Sky, 2025/26 sezonundan itibaren İngiltere yayın paketine Carabao Cup'ı da ekledi. Kısacası Manchester United Lig Kupası'nda oynadığında maçları yine burada canlı izleyebilirsiniz; farklı yayıncılar arasında gidip gelmenize gerek yok.

Almanya'da FA Cup ve FA Community Shield maçları için adres DAZN. Her iki turnuvanın münhasır yayın hakları bu platformda. Manchester United bu turnuvalardan birinde sahaya çıktığında maçları canlı olarak internet üzerinden yayınlanıyor.

Gelecek maçlar MUN Premier Lig 10:00 BOU

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Manchester United maçlarının yayın bilgileri: SPOX canlı anlatımı

SPOX da United'ın bazı maçlarını canlı anlatımla takip ediyor. Önemli bir pozisyonu kaçırmak istemiyorsanız sayfamıza uğrayın. Canlı anlatım bağlantılarını maçların başlamasından kısa süre önce burada listeleyeceğiz.

Manchester United maçlarının yayın bilgileri: Kulüp hakkında kısa bilgiler