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Alice Kopp
Çeviri:

Manchester United maçlarının yayın bilgileri: Kırmızı Şeytanlar’ın maçlarını televizyonda ve canlı yayında kim yayınlıyor?

M. United

Manchester United'ın Premier Lig ve ulusal kupa müsabakalarındaki maçları hangi kanallarda canlı yayınlanıyor? İşte detaylar!

Manchester United öyle bir kulüp ki sıradan bir lig maçı bile bir anda büyük bir organizasyon havasına bürünebiliyor: Old Trafford, projektörler ve bir bakmışsınız herkes maçı konuşuyor. Ama sezonu baştan sona takip etmek isteyenlerin yayın hakları karmaşasında yollarını bulması gerekiyor. Yayıncılar büyük ölçüde turnuvaya göre değiştiği için kısa bir özet faydalı olacaktır.

Manchester United maçlarının yayın bilgileri: Kırmızı Şeytanlar'ın maçlarını TV'de ve internetten kim canlı yayınlıyor?

Luke Shaw of Manchester United Getty Images

Manchester United'ın Premier League, Carabao Cup, FA Cup ve Community Shield maçları TV'de ve internetten nerede yayınlanıyor?

Almanya'da Premier League izlemek isteyenlerin yolu neredeyse otomatik olarak Sky'a çıkıyor: Tüm maçlar, maç programının yoğunluğuna göre tek maç yayını veya dönüşümlü yayın şeklinde burada canlı yayınlanıyor. Manchester United'ın tüm maçları da buna dahil. Televizyondan izleme imkânınız yoksa Sky Go veya WOW üzerinden de takip edebilirsiniz.

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Sky, 2025/26 sezonundan itibaren İngiltere yayın paketine Carabao Cup'ı da ekledi. Kısacası Manchester United Lig Kupası'nda oynadığında maçları yine burada canlı izleyebilirsiniz; farklı yayıncılar arasında gidip gelmenize gerek yok.

Almanya'da FA Cup ve FA Community Shield maçları için adres DAZN. Her iki turnuvanın münhasır yayın hakları bu platformda. Manchester United bu turnuvalardan birinde sahaya çıktığında maçları canlı olarak internet üzerinden yayınlanıyor.

Gelecek maçlar
MUN

MUN

Premier Lig

25 Eki 2026

BOU

BOU

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Matheus Cunha of Manchester United Getty Images

Manchester United maçlarının yayın bilgileri: SPOX canlı anlatımı

SPOX da United'ın bazı maçlarını canlı anlatımla takip ediyor. Önemli bir pozisyonu kaçırmak istemiyorsanız sayfamıza uğrayın. Canlı anlatım bağlantılarını maçların başlamasından kısa süre önce burada listeleyeceğiz.

Manchester United maçlarının yayın bilgileri: Kulüp hakkında kısa bilgiler

Kuruluş1878
İngiltere ligi şampiyonluğu20
FA Cup zaferi13
Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu3
En çok maça çıkan oyuncuRyan Giggs (963 resmî maç)

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