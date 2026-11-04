Manchester United öyle bir kulüp ki Old Trafford’da ışıklar altında oynanan sıradan bir lig maçı bile bir anda büyük bir olaya dönüşebiliyor; herkes o maçı konuşmaya başlıyor. Ancak sezonu baştan sona takip etmek isteyenlerin yayın hakları karmaşasında yolunu bulması gerekiyor. Yayıncılar turnuvaya göre değiştiği için kısa bir özet faydalı olacaktır.

Manchester United maçları hangi kanalda? Kırmızı Şeytanlar’ın TV ve canlı yayın bilgileri

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Manchester United’ın Premier League, Carabao Cup, FA Cup ve Community Shield maçları TV’de ve internetten canlı nasıl izlenir?

Almanya’da Premier League izlemek isteyenlerin yolu neredeyse doğrudan Sky’a çıkıyor. Maç gününün yoğunluğuna bağlı olarak tüm maçlar canlı, tek maç yayını veya dönüşümlü yayınla ekrana geliyor. Manchester United’ın bütün maçları da buna dahil. Televizyondan izleme imkânınız yoksa Sky Go veya WOW üzerinden canlı yayına ulaşabilirsiniz.

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Sky, 2025/26 sezonundan itibaren İngiltere yayın paketine Carabao Cup’ı da ekledi. Yani Manchester United Lig Kupası’nda oynadığında maçı yine oradan canlı izleyebilirsiniz; farklı yayıncılar arasında geçiş yapmanız gerekmiyor.

FA Cup ve FA Community Shield’ın Almanya’daki münhasır yayın hakları ise DAZN’da. Manchester United bu iki turnuvadan birinde sahaya çıktığında maçlar canlı olarak bu platformda yayınlanıyor.

Gelecek maçlar MUN Premier Lig 11:30 AVL

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Manchester United maçlarını takip etmenin bir başka yolu: SPOX canlı anlatımı

SPOX da United’ın seçili maçlarını canlı anlatımla takip ediyor. Önemli bir pozisyonu kaçırmak istemiyorsanız sayfamıza göz atın. Canlı anlatım bağlantılarını maçların başlamasından kısa süre önce burada listeleyeceğiz.

Manchester United hakkında kısa bilgiler