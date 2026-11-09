Manchester United, geçen yaz Newcastle United'ın savunma oyuncusu Lewis Hall'u transfer edememesinin ardından, ocak transfer dönemi öncesinde Juventus'un çok yönlü beki Andrea Cambiaso'yu kadrosuna katmakla ilgilendiğini bildirdi. Öte yandan, mevcut sözleşmesinin son aylarına giren tecrübeli sol bek Luke Shaw'un Old Trafford'daki uzun vadeli geleceğine ilişkin belirsizlik sürüyor.

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Manchester United'ın hedefinde İtalyan savunmacı

İtalyan yayın organı TuttoJuve'ye göre Manchester United, ortak sahiplerinden INEOS'un yaz transfer döneminde teknik direktör Michael Carrick için bir sol bek transfer edememesinin ardından 26 yaşındaki İtalya millî takım oyuncusu için girişimde bulundu. Her iki kanatta da bek veya kanat beki olarak görev yapabilen savunmacı, Torino kulübü formasıyla çıktığı 142 maçta sekiz gol ve 19 asist kaydetti. İtalyan yayın organı, Old Trafford yönetiminin “kanatlarda birden fazla rolde oynayabilmesi nedeniyle özellikle beğenilen İtalyan beke ilgi gösterdiğini” belirtiyor.

Maaş talepleri sözleşme görüşmelerini zorlaştırıyor

31 yaşındaki İngiliz savunmacı Shaw, sağlıklı olduğunda Carrick'in sol bekte ilk tercihi olmayı sürdürse de sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. INEOS'un sözleşmenin uzatılması için katı şartlar belirlediğini açıklayan TEAMtalk transfer uzmanı Graeme Bailey, 21 Ekim'de şunları söyledi: “TEAMtalk, United'ın 31 yaşındaki oyuncunun Old Trafford'da kalmasına sıcak baktığını ve yeni sözleşme görüşmelerinin hâlihazırda yapıldığını doğrulayabilir. Ancak çözülmesi gereken önemli konular var.

“Shaw geçen sezon hiçbir maçı kaçırmadı, ancak bu sezon şimdiden bazı maçlarda forma giyemedi. Bu nedenle United, ona sözleşme uzatmayı teklif edip etmeyeceğini değerlendirirken oynayabilme durumu ve aldığı süreyi temel etkenler olarak göz önünde bulunduracak.

“Maaşı da bir başka mesele. Shaw, kulübün en çok kazanan oyuncularından biri ve yeni bir sözleşme imzalamak için maaşında indirimi kabul etmesi gerekebilir.”

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Yazın planlanan kapsamlı değişiklikler deneyimli isimlerin geleceğini tehdit ediyor

Bu ilk sözleşme görüşmelerine rağmen transfer gazetecisi Fabrizio Romano, uzun süredir kulüpte forma giyen savunmacının kulüpteki daha kapsamlı yapısal değişiklikler sırasında, gelecek yaz sözleşmesi sona erdiğinde ayrılabileceğini düşünüyor.

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Bu hafta YouTube kanalında konuşan Romano, şunları söyledi: “Luke Shaw, 2027 sonunda Manchester United'dan ayrılması beklenen oyunculardan biri. Bugün bazı haberler çıktı ve bana söylenene göre Manchester United, Luke Shaw ile 2027 yazında yollarını ayırma ihtimalini düşünmeye başladı bile. Bu, ciddi ve mümkün bir senaryo. Açıkçası 2027'de United'da çok sayıda değişiklik bekliyorum.

“Teknik direktör konusunda neler olacağını yeniden göreceğiz. Şu anda Michael Carrick, Aston Villa maçı için görevinin başında. Ama performansı görmemiz gerekiyor. Sonra da yöneticilerle ilgili neler olacağına bakacağız; çünkü United'ın geçirdiği kötü sezonun ardından Manchester United'da onlar da mercek altında.

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“Dolayısıyla değişiklikler sadece oyuncularla sınırlı kalmayacak, başka görevleri de kapsayacak. Luke Shaw da sonunda sezon bitiminde Manchester United'dan ayrılabilecek oyunculardan biri.”

Ocak transfer döneminde Torino ekibinin kararlılığı sınanacak

Cambiaso'nun Juventus ile sözleşmesi 2029 yazına kadar sürdüğü için United'ın yeni yılda oyuncuyu kadrosuna katması kolay olmayacak. Yine de INEOS, ocakta kış transfer dönemi başladığında Carrick'in savunmadaki seçeneklerini artırmak istiyor. Shaw ise Old Trafford'da yeni bir sözleşme imzalamayı umuyorsa önümüzdeki aylarda fiziksel olarak hazır olduğunu kanıtlamak zorunda.