Manchester United Lukaku için Inter'den Lautaro Martinez veya Milan Skriniar'ı istiyor

Inter'in şampiyonluk yürüyüşünde başrolü oynayan Romelu Lukaku'nun transfer taksitlerini geciktirmesi transfer spekülasyonlarını beraberinde getirdi.

Serie A'da bir maçı eksik olmasına rağmen en yakın rakibi Milan'ın üç puan önünde liderliğini sürdüren ve şampiyonluğun en güçlü adayı olan Inter'in yıldız oyuncu Romelu Lukaku'nun transfer taksitlerini henüz ödememesi, Manchester United'ın İtalyan takımının ekonomik durumunu yakından takip etmesine neden oluyor.

Daily Mail'de yer alan habere göre Lukaku'yu 75 milyon sterlin karşılığında kadrosuna katan Inter İngiliz ekibine ödemesi gereken bonservis miktarının 43 milyon sterlinlik kısmını henüz ödemedi.

Martinez ile Skriniar isteniyor

İki takım arasındaki sözleşmenin detayları resmen açıklanmasa da iddialara göre sözleşme, ödemelerin gecikmesi halinde Inter'i bonservisin tamamını tek seferde ödemek zorunda bırakacak maddeler içeriyor.

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre Inter'in 4.3 milyonluk taksidi ödemeyi geciktirmesinden ötürü Manchester United'a 43 milyon sterlin ödemesi gerekiyor. İngiliz takımıysa Inter'den 43 milyon sterlin almaktansa Lautaro Martinez veya Milan Skriniar ikilisinden birini kadroya katmanın hesaplarını yapıyor.

Inter'in sahibi olan Çinli Suning grubunun sahibi olduğu olduğu bir başka futbol takımı Jiangsu geçtiğimiz günlerde ekonomik problemlerden dolayı tüm futbol faaliyetlerini durduğunu açıklamıştı. Suning grubu buna rağmen Inter'e yapılan yatırımın devam edileceğini açıklamıştı.

Inter'i sırtlıyor

Bu sezon Inter formasını giydiği 31 maçta 24 gol atan Lukaku takımının Serie A'nın zirvesinde yer almasında büyük bir rol yonamıştı. Geçtiğimiz sezonu 34 golle tamamlayan Belçikalı golcü, için Everton'a 75 milyon sterlin ödeyen Manchester United istediği katkıyı alamadığı Lukaku'yu Inter'e aynı bedelle satarken, bu transferden zarar etmemişti.

Chelsea'de tutunamadı

Henüz 16 yaşında Anderlecht'te forma giyerek parlayan Lukaku 2009-2010'da ilk sezonunu 18 golle tamamlamış ve Avrupa futbolunun yükselen yıldızı olmuştu. Chelsea'nin 2011'de 15 milyon avro karşılığında kadrosuna kattığı Lukaku, kiralık olarak gönderildiği West Bromwich ve Everton'daki üst düzey performanslarına rağmen Londra ekibinde bir türlü beklenen forma şansını bulamamıştı.

2014'te 35 milyon euro karşılığında Everton'a transfer olan Lukaku üç sezonda attığı 71 golün ardından United'a katılmıştı. Manchester United formasıyla çıktığı 96 maçta 42 gol atan Lukaku kupa sevinci yaşamamıştı. Belçika Milli Takımı'nın da vazgeçilmezlerinden olan Lukaku milli formayı giydiği 89 karşılaşmada rakip fileleri 87 defa sarsmıştı.