Premier Lig'in önde gelen kulüpleri, Manchester City'nin mali uygulamalarına ilişkin son kararın ardından hukuki mücadeleyi hızlandırdı. Manchester United, Liverpool ve Tottenham, toplamda yüz milyonlarca sterline ulaşabilecek tazminat talepleri için aynı uzman hukuk bürosuyla çalışmaya başladı.

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Suçlu bulunmasının ardından rakipleri uzman avukatlarla anlaştı

The Guardian'a göre üç kulüp, mali kayıplarını hesaplamak için Londra merkezli Wiggin hukuk bürosuyla ve ortak analistlerle çalışıyor. Ancak her kulüp ayrı bir tazminat talebinde bulunacak. City'ye Şubat 2023'te suçlamalar yöneltilmesinin ardından ilk adımı, dönemin başkanı Daniel Levy yönetimindeki Tottenham attı. United ve Liverpool da onu izledi. Arsenal ise çalıştığı HFS Kramer hukuk bürosu aracılığıyla ayrı bir dava hazırlıyor.

Dört kulüp de Der Spiegel'in Kasım 2018'de yayımladığı bulgularla bağlantılı altı yıllık zamanaşımı süresi dolmadan, Kasım 2024'te hukuki bildirimde bulundu. Aynı zamanaşımı kuralı, City'nin 2020'de UEFA tarafından verilen iki yıllık men cezasını bozdurmasına yardımcı olmuştu. Eylül ayında bağımsız bir komisyon City'yi suçlu bulduktan sonra süreç hızlandı. Komisyon, kulübe yöneltilen 100'ü aşkın suçlamanın çoğunu kabul ederek City'nin 2009 ile 2018 arasında "göstermelik sözleşmeler" yoluyla gelirini 900 milyon sterlinden fazla şişirdiğine hükmetti.

Hukuk çevreleri ve Manchester City, yaklaşan talepler konusunda karşı karşıya

Konuyla ilgili bir kaynak, Wiggin'in temsil ettiği kulüplerin analizlerini ortak yürütürken neden ayrı ayrı tazminat talebinde bulunacağını açıkladı. Kaynak, Guardian'a şunları söyledi: "Davalar birbirine benziyor ama aralarında farklar var. Nihai neden aynı olabilir, ancak zarar tutarları farklı olacak. Bu yüzden talepler ayrı ayrı yapılacak."

City, yaklaşık dört yıl önce suçlanmasından bu yana herhangi bir usulsüzlük yaptığını reddediyor. Kulüp, ekim ayında karara itiraz ederek kararın "hukuk, ilke ve olgular bakımından birden fazla açık ve esaslı hata içerdiğini ve güvenilir olmadığını" belirtti. City ayrıca "kulübün Premier Lig tarafından yöneltilen suçlamalar karşısında masum olduğunu ve bu davayla ilgili tüm savlarını destekleyen kapsamlı, çürütülemez kanıtların bulunduğunu" ifade etti.

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Premier Lig genelinde büyük mali kayıplar

Tottenham, dört kez City yüzünden Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını kaçırmasının ardından en yüksek tazminat talebinde bulunabilir. Avrupa Ligi'nde oynaması kulübe 120 milyon sterlinden fazla gelir kaybına mal oldu. Arsenal de 2017'de üçüncü sıradaki City'nin gerisinde beşinci olarak Avrupa'nın en üst düzey turnuvasından altı yıl uzak kaldı ve yüz milyonlarca sterlin kaybetti. Kulüp, Samir Nasri ve Emmanuel Adebayor'un da aralarında bulunduğu, City'ye sattığı beşten fazla oyuncuyla ilgili de tazminat talep edebilir.

United ve Liverpool, sırasıyla 2012 ve 2014'te ikinci sırada kalarak ödül parası, prim ve ticari gelirlerden mahrum oldu. Dolandırıcılık nedeniyle zamanaşımı süresinin uzatılması ihtimaline rağmen Chelsea henüz avukatlarla anlaşmadı. Everton, Newcastle, Hull gibi küme düşen kulüpler ve 2011 FA Cup finalisti Stoke da etkilendi. Stoke'un eski teknik direktörü Tony Pulis, ekim ayında kupanın kendilerine verilmesi gerektiğini söylemişti.

City'nin kaderini gelecek ay itiraz heyeti belirleyecek

Şimdi gözler City'nin itirazına çevrildi. Üç kişilik yeni bir heyet itirazı gelecek ay görüşecek . Suçluluk kararı geçerli kalırsa United, Liverpool, Tottenham ve Arsenal ayrı ayrı tazminat talebinde bulunmaya hazır.