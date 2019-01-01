Manchester United - Liverpool: Saat kaçta, hangi kanalda, muhtemel 11'ler, sakat cezalı bilgileri, internet yayını

Premier Lig'de Manchester United ile Liverpool arasında oynanacak maça dair bilmeniz gereken her şey burada.

Premier Lig'in 27. haftasında Manchester United ile Liverpool karşı karşıya gelecekler.

İngiltere'nin en büyük rekabeti olarak kabul edilen çekişmede sezonun ilk yarısında oynanan maçı Liverpool 3-1'lik skorla kazanmış, bu sonucun ardından Man United Jose Mourinho'nun görevine son vermişti.

Sezon boyunca şampiyonluk yarışını önde götüren Jürgen Klopp'un ekibi, maç eksiğiyle Manchester City'nin gerisine düşmüş durumda. Bu maçtan alınacak bir puan dahi Liverpool'u yeniden lider yapacak.

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Manchester United ise Mourinho'yu kovduktan sonra Ole Gunnar Solksjaer'i göreve getirdi ve bunun meyvelerini topladı. Norveçli antrenörle henüz ligde kaybetmediler.

Manchester United - Liverpol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

24 Şubat Pazar günü TSİ 17:05'te Old Trafford'da oynanacak maç, Türkiye'de S Sport ekranlarından naklen yayınlanacak.

Karşılaşmayı internet üzerinden izlemek isteyen futbolseverlerin, S Sport Plus üyesi olması gerekiyor.

Takım haberleri: Sakat & cezalı oyuncular

Ev sahibi ekipte cezalı oyuncu yok, Darmian, Rojo ve Valencia'nın ise sakatlıkları var. Lingard'ın maç eksiği nedeniyle kenarda tutulması da gündemde.

Liverpool'da ise Gomez, Lovren ve Oxlade-Chamberlain'in sakatlıkları var. Cezalı oyuncu bulunmuyor.

Muhtemel 11'ler

Manchester United: De Gea, Young, Bailly, Lindelöf, Shaw, Herrera, Matic, Pogba, Alexis, Martial, Rashford

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson, Henderson, Wijnaldum, Fabinho, Salah, Mane, Firmino