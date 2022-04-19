Manchester United ve Liverpool arasındaki karşılaşmalar her zaman özel olmuştur. İki ezeli rakibin karşılaşmalarında ortada üç puandan fazlası vardır.

Kırmızı Şeytanlar özellikle Sir Alex Ferguson döneminde hem Old Trafford'da hem de Anfield'da dominant bir performans gösterdi.

Bu durum daha yakın zamanlarda dönmeye başladı. Merseyside'ın kırmızı yarısı artık herhangi bir rakip için çok zor bir yer.

United böyle bir deplasmandan en son ne zaman üç puan çıkardı? GOAL göz atıyor…

Manchester United, Liverpool karşısında Anfield'da en son ne zaman kazandı?

Manchester United, 19 Nisan akşamı ezeli rakibi Liverpool'a konuk olacak.

Geçici menajer Ralf Rangnick'in rehberliğinde çalışan United, sezonu ilk dörtte bir bitirme ve Şampiyonlar Ligi hedefini kovalarken, Jurgen Klopp'un ekibi Premier Lig'de şampiyonluk hayali kuruyor.

Kırmızılar, 10 Mart 2021'e kadar uzanan bu seride, kendi sahasında son 19 maçında yenilmedi.

Liverpool'un ev sahibi olduğu karşılaşmalardaki başarısı Manchester United derbilerine de yansımış durumda. Liverpool en son Anfield'da Manchester United'a kaybettiğinde tarihler 2016'yı gösteriyordu.

Manchester United'ın Anfield'daki son Premier Lig galibiyeti 17 Ocak 2016'da Wayne Rooney'nin 1-0'lık galibiyetle maçın tek golünü atmasıyla geldi.

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Liverpool, Manchester United'a Anfield'da kaç maçtır yenilmiyor?

2016 yılında United ile yapılan o maçtan bu yana, Liverpool kısa sürede çok yol kat etti.

O zamandan beri Şampiyonlar Ligi ve Premier Lig de dahil olmak üzere birçok başarı kazandılar. Bu sezon da yarıştıkları dört kulvarda kupayı hedefliyorlar.

Klopp, bu ikonik görev süresi boyunca United karşısında 15 maçta sadece iki mağlubiyet yaşadı ve beş galibiyet aldı.

Anfield'da Manchester United ile yaptığı ilk karşılaşmadaki yenilgisinden bu yana, Avrupa Ligi ve Premier Lig maçlarında altı maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.