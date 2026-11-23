Manchester United, pazar günü Liverpool deplasmanında aldığı 4-0'lık ağır yenilgide Leny Yoro'ya erken gösterilen kırmızı karta itiraz etme niyetini İngiltere Futbol Federasyonu'na resmen bildirdi. Tartışmalı sekizinci dakika kararı, teknik direktör Mauricio Pochettino'nun ilk maçını mahvetti. Kulüp yönetimi, hakem Michael Oliver ve VAR'ın pahalıya mal olan bir hata yaptığında ısrarcı.

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Manchester United, kırmızı karta resmen itiraz ediyor

Manchester United, Liverpool karşısında Yoro'ya gösterilen kırmızı karta itiraz etme niyetini, ESPN'in haberine göre İngiltere Futbol Federasyonu'na (FA) resmen bildirdi. Fransız savunmacı, pazar günü Anfield'da oynanan Premier Lig maçının henüz sekizinci dakikasında oyundan atıldı. Hakem Oliver, Yoro'nun Alexander Isak'ın bariz gol şansını engellediğine hükmetti. Sahada verilen karar daha sonra VAR tarafından da onaylandı ve konuk ekip maçın neredeyse tamamını 10 kişi oynamak zorunda kaldı.

Erken gelen kırmızı kart, 4-0'lık küçük düşürücü bir yenilgi alan Manchester United için yıkıcı oldu. Kulüp yönetimi, Yoro'nun cezasını kaldırmak amacıyla karara resmen itiraz etmeye karar verdi.

Kulüp yönetimi bariz gol şansı kararına karşı çıkıyor

Manchester United yönetimi, maçın sekizinci dakikasındaki kritik pozisyonun hakemler tarafından yanlış değerlendirildiğine kesinlikle inanıyor. Habere göre kulübün temel itirazı, müdahalenin hemen öncesinde Isak'ın top üzerindeki kontrolüne dayanıyor.

Manchester United, forvetin topu fazla açması nedeniyle kaleci Senne Lammens'in herhangi bir şut çekilmeden önce topu rahatlıkla kontrol edeceğini savunuyor. Kulübe göre Lammens'in müdahale edebilecek konumda olması, bariz bir gol şansının hiç oluşmadığı anlamına geliyor.

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Teknik direktör Mauricio Pochettino, maç sonrası basın toplantısında kararı açıkça sorguladı. Pochettino ayrıca pozisyonu, Liverpool ceza sahasında Bryan Mbeumo'ya yapılan ve faul verilmeyen benzer bir müdahaleyle karşılaştırarak kararlar arasında tutarsızlık olduğunu düşündüğünü belirtti.

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Kırmızı kart, Pochettino'nun ilk maçında çöküşü getirdi

Yoro'nun oyundan atılması, Manchester United'ın Anfield'da hemen dağılmasına yol açtı. Liverpool, kararın ardından kullanılan serbest vuruşta Dominik Szoboszlai'nin golüyle öne geçti. 80 dakikadan uzun süre sayısal üstünlükle oynayan Liverpool, rakibini rahatlıkla mağlup ederek 4-0'lık farklı bir galibiyet aldı.

Bu sonuç, Michael Carrick'in yerine göreve gelen Pochettino'nun ilk maçına kâbus gibi bir başlangıç yapmasına neden oldu. Yenilgi, Manchester United'ın sezona yaptığı kötü başlangıcı daha da ağırlaştırdı. Ligde 11 maça çıkan kulüp, şu anda 19. sırada ve şimdiden küme düşme mücadelesinin içinde.

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FA, Anfield'daki tartışmalı pozisyonu inceleyecek

FA, Manchester United'ın Yoro'nun oyundan atılmasına ilişkin resmî başvurusunu inceleyecek. Bağımsız bir düzenleyici komisyon, Oliver ve VAR'ın pazar günü açık ve bariz bir hata yapıp yapmadığına karar verecek.

İtiraz kabul edilirse Yoro ceza almaktan kurtulacak ve Pochettino kulübün gidişatını düzeltmeye çalışırken hemen maç kadrosuna alınabilecek. Komisyonun başvuruyu reddetmesi hâlinde ise savunmacı, ülke içindeki müsabakalarda cezasını çekmek zorunda kalacak.