Manchester United, Liverpool deplasmanı öncesi Pochettino'nun Cincinnati'den Carrington'a doğrudan gitmesi için özel jet tahsis etti

Mauricio Pochettino, Manchester United'daki görevine başlamak için bir dakika bile kaybetmeyecek. Yeni teknik direktör, ABD'nin başındaki son maçının ardından kulübün tahsis ettiği özel jetle doğrudan İngiltere'ye uçacak. Pazar günü Liverpool'a karşı çıkacağı ilk maça hazırlanmak için çarşamba sabahı doğruca Carrington'a gitmesi bekleniyor.

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Pochettino'yu doğrudan Manchester'a götürecek özel jet

Pochettino'nun ABD erkek millî takımının başındaki son maçı, Cincinnati'de Haiti'ye karşı oynanacak CONCACAF Uluslar Ligi çeyrek final rövanşı olacak. Karşılaşma, salı günü Birleşik Krallık saatiyle gece yarısında başlayacak. 54 yaşındaki teknik direktör, Manchester'a doğrudan uçuşa binmeden önce basın mensuplarıyla konuşacak ve oyuncularıyla vedalaşacak.

Daily Mail'e göre United, Pochettino'nun yolculuk sırasında uyuyabilmesi ve çarşamba sabahı Birleşik Krallık'a varabilmesi için özel jet ayarladı. Ardından doğrudan Carrington'a giderek yeni kadrosuyla çalışmaya başlaması bekleniyor.

Teknik ekibe erken ayrılma izni

Güvendiği teknik ekipten üç kişi, ABD'nin hafta sonu Miami'de oynanan ilk maçı 6-0 kazanmasının ardından Manchester'a gitti . Yardımcısı Jesus Perez, kaleci antrenörü Toni Jimenez ve teknik direktörün oğlu olan kondisyon antrenörü Sebastiano Pochettino'ya ABD kampından erken ayrılma izni verildi.

Rövanş maçı için Pochettino'nun yanında kalan A takım antrenörü Miguel D'Agostino ile kondisyon antrenörü Silvia Tuya'nın da onları takip etmesi bekleniyor. Teknik ekibin erken gelişi, yeni yönetime pazar günkü Liverpool deplasmanına hazırlanmak için zaman kazandırdı.

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Pochettino planı anlattı

Tottenham ve Chelsea'nin eski teknik direktörü, pazar gecesi Cincinnati Bengals ile Pittsburgh Steelers arasındaki NFL maçını da izledi. Haiti maçı öncesindeki basın toplantısında konuşan Pochettino, şunları söyledi: “Yardımcılar önden gitti. Maçın ardından Manchester'a uçtular ve bizden önce oradalar.

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“Manchester United ve millî takımla anlaşmaya vardığımızda plan buydu. Bizden önce oradalar. Hazırlık yapıyorlar çünkü çarşamba günü vardığımızda durmaksızın çalışacağız, ardından da maçlar başlayacak.”

Anfield'da zorlu sınav

Pochettino, millî takım görevlerinden dönen oyuncularla çalışacak. United'ın teknik direktörü olarak cuma günü öğle saatlerinde düzenleyeceği ilk basın toplantısından önce kulüp medyasına konuşması da bekleniyor.

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Premier League'de düşme hattında bulunan United'ın başında pazar günü Anfield'da zorlu bir ilk sınava çıkacak.