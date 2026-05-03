Manchester United, Liverpool'a karşı oynadığı nefes kesici maçı kazandı ve Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde etti

Manchester United, Pazar günü Premier Lig'de üçüncü sıra mücadelesinde önemli bir adım attı. Michael Carrick'in takımı, kendi sahasında Liverpool'u mağlup etti. Old Trafford'da oynanan maç son derece heyecan verici geçti ve United, sonunda galip gelerek Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını garantiledi.

Ev sahibi takım maçın erken dakikalarında öne geçti. Matheus Cunha, uzaklaştırılan bir kornerin ardından iki kez kaleye şut çekti ve ikinci denemesi golle sonuçlandı. Ancak şutu Alexis Mac Allister'a çarptı ve Freddie Woodman'ın hiçbir şansı kalmadı: 1-0.

Benjamin Sesko, 14. dakikada skoru 2-0'a getirdi. İlk denemesinde Woodman'a takıldı, ancak ikinci denemesinde - yine Bruno Fernandes'in iyi hazırlık çalışmasının ardından - forvet golü buldu: 2-0. VAR, golü bir süre inceledi. Slovenyalı oyuncu topa parmak uçlarıyla çok hafifçe dokunmuş gibi görünüyordu, ancak gol geçerli sayıldı. Arne Slot'un sorunları dakikalar geçtikçe artıyordu.

Ev sahibi takım oyunda üstünlük kurdu ve ilk yarının geri kalanında, özellikle Fernandes sayesinde en tehlikeli taraf olmaya devam etti. Liverpool tarafındaki en büyük fırsat Cody Gakpo'ya ait oldu; 23. dakikada ceza sahasının hemen dışından topu kale yanına gönderdi. Ryan Gravenberch de bir şut çekti, ancak Kırmızılar gerçek anlamda tehlikeli olamadı.

Ancak ikinci yarı başlar başlamaz Liverpool cevap verdi. Yedek oyuncu Amad Diallo'nun çocukça bir top kaybının ardından Dominik Szoboszlai bir hücum başlattı ve ardından topu iç ayağıyla kontrollü bir şekilde Senne Lammens'in arkasına gönderdi: 2-1. Manchester'da maç yeniden heyecanlı hale geldi.

Kısa bir süre sonra Fernandes, bu öğleden sonra sık sık yaptığı gibi, yüksek bir topu ustaca kontrol edip Bryan Mbeumo'ya pas vererek diğer tarafta büyük yeteneğini sergiledi. Ancak forvetin topu topuk vuruşu direkten döndü ve Fernandes'in bu güzel hareketi sonuçta bir asistle sonuçlanmadı.

Yine de United, birkaç dakika sonra yine bir hata yüzünden gol yedi. Lammens, paslaşmada hata yaptı ve kısa bir paslaşmanın ardından Gakpo'ya ulaşan topu kolayca ağlara gönderdi: 2-2.

İkinci yarı tamamen farklı bir maç gibiydi. Liverpool giderek güçlendi ve 66. dakikada Szoboszlai'nin serbest vuruşundan neredeyse öne geçecekti, ancak ev sahibi takım topu son anda uzaklaştırmayı başardı. United de duran toplardan tehlikeli oldu, ancak Casemiro, Fernandes'in güzel bir şekilde kesilen serbest vuruşunu kalecinin kollarına gönderdi.

Sonunda 3-2'lik skor geldi. Kobbie Mainoo, sağ ayağıyla seken topu ustaca ağlara gönderdi ve Old Trafford'daki taraftarları coşturdu: 3-2. Liverpool, beraberliği zorlamaya çalıştı, ancak Rio Ngumoha ve Gakpo'nun iki denemesinden öteye gidemedi.