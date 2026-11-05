Manchester United, 2027 öncesinde Lisandro Martinez'in uzun vadeli halefini ararken Como stoperi Jacobo Ramon'u izleme çalışmalarını yoğunlaştırdı. 21 yaşındaki İspanyol oyuncu, iki hafta önce Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'a karşı alınan 4-1'lik galibiyette attığı golle Old Trafford yöneticilerinin dikkatini çekti.

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Old Trafford gözlemcileri İspanyol savunmacıyı takip ediyor

Haberi yayımlayan TEAMtalk'a göre, United yönetimi geçen yaz transfer döneminde savunma hattını yenileyememesinin ardından genç savunmacıyı daha yakından takip ediyor. Arjantinli savunmacı Martinez'in geleceğine ilişkin belirsizlik, son dönemde saha dışında gündeme gelen haberlerin ardından artarken, kulübün transferden sorumlu yöneticileri uzun boylu İspanyol oyuncuyu savunmada görev alabilecek ideal bir aday olarak görüyor. Genç oyuncunun değeri, 2025 yazında Real Madrid'den İtalya'ya 2,5 milyon avro (2,1 milyon sterlin/2,8 milyon) gibi mütevazı bir bedelle transfer olmasından bu yana 50 milyon avroya (41,8 milyon sterlin/56,3 milyon) yaklaştı.

Premier League rakipleri de yarışta

Serie A'da teknik direktör Cesc Fabregas yönetiminde oynayan Ramon, fiziksel gücü, topla sakinliği ve gol tehdidiyle tanınan düzenli bir ilk 11 oyuncusu hâline geldi. Ancak Manchester United, 2027 transfer dönemlerinde oyuncu için girişimde bulunmayı planlarken Premier League'deki diğer kulüplerin güçlü rekabetiyle karşı karşıya.

Savunmacıyı haziran ayından beri takip eden Chelsea, oyuncuyla en uzun süredir ilgilenen kulüp. Chelsea Teknik Direktörü Xabi Alonso da onu Stamford Bridge'e getirmeyi bizzat istiyor. Öte yandan Arsenal, Premier League'deki rakipleri Liverpool ve Fulham gibi stoperle ilgileniyor. Ancak Arsenal'ın ilgisinin şu aşamada United ve Chelsea'ninki kadar ileri düzeyde olmadığı değerlendiriliyor.

Real Madrid'in sözleşmede kritik maddeleri var

Premier League kulüplerinin artan ilgisine rağmen, Ramon'un geçen yıl Santiago Bernabeu'dan ayrılırken yapılan anlaşmaya eklenen maddeler olası bir transferi önemli ölçüde zorlaştırıyor. Real Madrid, sonraki satıştan yüzde 50 pay alma hakkını ve 2027 transfer dönemi için geçerli geri satın alma seçeneklerini elinde tuttu.

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Kaynaklar, İspanyol devinin gelecek yaz geri satın alma maddesini kullanmayı ciddi biçimde değerlendirdiğini belirtiyor. Real Madrid'in bu maddeyi kullanması, oyuncunun geleceği üzerindeki tüm kontrolü kulübe verecek ve İngiliz taliplerini Como yerine doğrudan Real Madrid'le müzakere etmeye zorlayacak. Como ise yine de önemli bir kâr elde edebilecek.

Transferde netlik için İspanyol kulübünün kararı bekleniyor

2030'a kadar İtalyan kulübüyle sözleşmesi bulunan ve Fabregas yönetiminde düzenli forma giymekten memnun olduğunu defalarca dile getiren Ramon için henüz resmî bir teklif sunulmadı. Bu nedenle Real Madrid, oyuncuyu 2027'de İspanya'ya geri getirip getirmeyeceğine resmen karar verene kadar yakın gelecekte durumunun değişmesi beklenmiyor. O zamana kadar United ve Chelsea gözlemcileri, savunmacıyı Serie A ve Şampiyonlar Ligi maçlarında yakından izlemeyi sürdürecek.